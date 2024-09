Back-to-School Buzz: Ontdek de hottest TikTok trends voor een vliegende start ✨📚

Laatst geüpdatet op september 9, 2024 by Redactie

Het nieuwe schooljaar komt eraan, en op TikTok bruist het van de energie en inspiratie! Of je nu op zoek bent naar de nieuwste schoolspullen of leuke uitdagingen om je eerste schooldag onvergetelijk te maken, TikTok is dé plek om jouw ultieme #BackToSchool (3M posts) moment te vinden. Dit jaar gaat het niet alleen om terug naar school gaan, maar om het creëren van een unieke en memorabele ervaring. TikTok biedt je de trends, tips en uitdagingen die je nodig hebt om het schooljaar met een knal te beginnen 📓💥.

Trending back-to-school gadgets💻

We zien op TikTok een golf aan video’s waarin creators de meest innovatieve en praktische schoolspullen delen in het kader van #backtoschoolshopping (73,7K posts). Van slim ontworpen planners en agenda’s tot technologische accessoires zoals draadloze oordopjes en tabletstandaards die het studeren aangenamer maken. Creators zoals @rosalietacx en @lotteleert laten zien hoe deze items niet alleen de schooldag efficiënter maken, maar ook een persoonlijke stijl toevoegen. Deze trends inspireren studenten om hun eigen studieplekken met zorg in te richten.

De opkomst van de #StudyWithMe trend 📚👩🏽‍🏫

De #StudyWithMe (996K posts) trend is terug van weggeweest en sterker dan ooit. Op TikTok delen studenten wereldwijd hun studieroutines in real-time, compleet met tips voor concentratie en motivatie. Deze video’s zijn een geweldige manier om de productiviteit te verhogen en je gestudeerde tijd effectief te gebruiken. Dankzij de community van #StudyWithMe creators, zoals @thelawfluencer en @deslimmekantvanlotte, wordt studeren niet alleen effectiever, maar ook een gedeelde ervaring waar studenten zich aan kunnen optrekken. Daarnaast worden er ook massaal tips gedeeld om je te helpen studeren. Zo legt @lotteleert uit welke AI programma’s jou kunnen helpen bij je studie en vertelt @deslimmekantvanlotte hoe je effectiever kan studeren.

De eerste schooldag met een knal 👜👚👖

De start van het schooljaar wordt op TikTok gevierd met een aantal creatieve challenges die snel populair worden. Zo zijn er de #Backtoschooloutfit video’s (47K posts), waarin studenten hun favoriete outfits voor de eerste schooldag tonen, en de “What’s in My Bag” challenge (299K posts), waarin creators delen wat zij in hun tas meenemen. Denk aan schriften, pennen, een waterflesje, lippenbalsem en een haarborstel; items die vaak worden aangeraden. Deze challenges zijn niet alleen een manier om jezelf te presenteren, maar zorgen ook voor verbondenheid onder studenten wereldwijd en helpen hen vol vertrouwen aan het nieuwe schooljaar te beginnen.

Back to school hauls 🛍️

Een trend die perfect aansluit op de back to school outfits en what’s in my bag video’s, is “Back to School Haul” (51K posts). Creators delen welke musthaves zij hebben gekocht om het nieuwe schooljaar met succes te starten. Van kleding en make-up tot schrijfwaren en accessoires voor je slaapkamer, het is allemaal terug te vinden in de hauls.

Leren in de digitale wereld 🌏

Naast alle fun en uitdagingen, wordt TikTok steeds meer een platform waar ook kennis gedeeld wordt. Creators maken gebruik van korte, boeiende video’s om allerlei onderwerpen uit te leggen, van talen tot wetenschappen. Hoewel dit niet de focus van elke gebruiker zal zijn, bieden deze video’s studenten de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier nieuwe dingen te leren en hun horizon te verbreden. Inspirerende accounts zoals @samirshoedje en @thethinkfluencer zijn goede voorbeelden van hoe educatieve content een plaats vindt binnen de entertainmentcultuur van TikTok. Wist jij bijvoorbeeld al dat wij dagelijks drie uur blind zijn? In deze video legt Samir precies uit hoe dat nou zit. 👀

Tips voor ouders & verzorgers 🧑‍🧑‍🧒 🥪

Niet alleen voor kinderen verandert er veel zodra school weer van start gaat, ook voor de ouders en verzorgers verandert er het een en ander. Broodtrommels maken, vroege ontbijtjes en misschien ook wel een lift naar school. Ouders en verzorgers delen hun routine en tips voor een gestroomlijnde, vroege ochtend. @broodtrommelmama en @melanie.foods delen bijvoorbeeld regelmatig wat hun kinderen mee krijgen voor de lunch. Zo krijg je gelijk wat inspiratie voor de lunch van je kind(eren), of gewoon lekker voor jezelf!



Moeder Katelyn Knibbe (@katelynknibbe) uit Amerika heeft een slimme methode bedacht om de ochtendroutine van haar dochter te vereenvoudigen. Ze bereidt voor elke dag van de week een complete outfit voor en bewaart deze in aparte opbergdozen. Op deze manier kan haar dochter ’s ochtends snel en zonder stress aangekleed worden. Dit is een handige tip voor ouders en verzorgers die de hectiek van de ochtend willen verminderen.

Deze creators delen de interessantste feitjes 💡

Door onderstaande accounts te volgen, kom jij achter de leukste en meest originele feitjes. De kans is groot dat jij deze weetjes nog niet eerder hebt gehoord!

@universiteitnl

@wijsneuzen

@ntrwetenschap

@martijn_peters

@nemosciencemuseum