Backstreet Boys openen Sky Radio The Christmas Station

Laatst geüpdatet op november 28, 2022 by Redactie

Vandaag geven de Backstreet Boys het startsein voor Sky Radio The Christmas Station. Tijdens hun tour door Europa maken zij een tussenstop om samen met de enige echte Sky Radio Kerstman het kerstseizoen te beginnen. Het non-stop muziekstation is hiermee officieel omgedoopt tot The Christmas Station en dit betekent dat kerstfans hun hart kunnen ophalen: ruim vijf weken lang kunnen zij genieten van non-stop kersthits!

A Very Backstreet Christmas

De Backstreet Boys werden bekend in de jaren ’90 met hits als ‘I Want It That Way’ en ‘Larger Than Life’ en hebben sinds die tijd weinig aan populariteit ingeleverd. Dit jaar staan ze wereldwijd voor uitverkochte zalen tijdens hun ‘DNA World Tour’ en bovendien brengen ze hun eigen kerstalbum uit: ‘A Very Backstreet Christmas’. Een goed kerstfeest vieren is hen dus niet vreemd…



De Sky Radio Kerstman doopt daarom vandaag samen met Backstreet Boys Brian en AJ Sky Radio officieel om tot The Sky Radio Christmas Station. “Kerst is een speciale tijd voor ons. Het gaat om familie, samen zijn en om the holiday spirit,” vertellen Brian en AJ. “It is beginning to look a lot like christmas. And Santa Claus is coming to town with Rudolf the Red Nosed Reindeer. So lets jingle all the way: hierbij verklaren wij, de Backstreet Boys, Sky Radio The Christmas Station geopend. Merry Christmas!”



Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: “Sky Radio is dé kerstzender van Nederland en vanaf vandaag staan we dan ook weer compleet in het teken van deze mooiste, warmste en gezelligste tijd van het jaar. Ook voor de Backstreet Boys leeft die kersttraditie enorm en het is dan ook een grote eer dat deze iconische groep Sky Radio The Christmas Station opent! Hun allereerste eigen kerstalbum zorgt voor een ultiem kerstgevoel en zullen we dus ook vaak terug horen op Sky Radio The Christmas Station!”



Sky Radio The Christmas Station is te beluisteren op 101FM, DAB+, Skyradio.nl en via de Sky- en JUKE-app.