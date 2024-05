Badschuim, badzout of badolie? Jouw huidtype is cruciaal!

Laatst geüpdatet op mei 23, 2024 by Redactie

Een warm bad is een klein wellnessmoment in het dagelijks leven. Warm water ontspant onze spieren en zorgvuldig geselecteerde geurcomposities hebben positieve effecten op ons geestelijk welzijn. Maar baden kan een echte stresstest voor onze huid zijn als er geen rekening wordt gehouden met een paar belangrijke punten. Kies je voor badschuim, badzout of badolie?

Houd hier rekening mee tijdens het baden:

Het badadditief moet passen bij het huidtype

Kies de juiste watertemperatuur

Let op de duur van het bad

Badregel nr. 1: Baad niet te lang of te warm



Of het nu gaat om bubbelbad, badzout of badolie – als het badwater te heet is, heeft je huid daar last van. De optimale watertemperatuur ligt tussen de 35 en maximaal 39 graden. Naast het persoonlijk welzijn heeft ook de watertemperatuur invloed op de werking van het bad. Koeler water heeft een activerende werking en geeft nieuwe energie. Warmer water kalmeert en ontspant.



Naast de temperatuur is de duur van het bad cruciaal. Als vuistregel geldt: niet langer dan 20 minuten. Anders wordt de huidbarrière te zacht en verliest de huid te veel vocht. Bovendien is warm baden een uitdaging voor de bloedsomloop die niet overdreven mag worden.

Stem je badroutine af op je huidtype

Zoals bij elke huidverzorgingsroutine geldt hetzelfde voor het baden: ken je huidtype en kies vervolgens de juiste huidverzorgingsproducten. Naast persoonlijke voorkeuren zijn er nog andere aspecten die een rol moeten spelen bij de keuze tussen badschuim, badzout of badolie.

Puur zwemplezier met bubbelbaden

Omringd door warm water, bedekt met vederlicht schuim, niets anders te horen dan het zachte geknetter van de kleine, iriserende belletjes – voor veel mensen is een bubbelbad een absolute must om thuis te ontspannen in de badkuip. In combinatie met diverse geurcomposities wordt de badkamer een wellnessmoment in het dagelijks leven.



Terwijl volwassenen genieten van het gevoel van een fluweelzachte schuimdeken, spelen en experimenteren kinderen graag met de bubbels. Echt vuil kan in een schuimbad worden gereinigd omdat het schuim vuildeeltjes, zweet etc. zonder veel schrobben wegneemt. Waarschijnlijk nog een reden waarom kinderen vooral van bubbelbaden houden.



Een bubbelbad bevat echter weinig voedende stoffen en kan een ontvettende werking hebben als de badtijd te lang is. Daarom is het belangrijk om na het bubbelbad de vochtreserves van de huid aan te vullen en jezelf dienovereenkomstig te hydrateren met een bodylotion of bodymilk.

Ontgiften met badzout

Zout is een klassieker in de huidverzorging, vooral zeezout. Natuurlijk is het zinvol om badadditieven op zoutbasis te gebruiken. Badzout verzacht het water en heeft invloed op de dichtheid van het water – dit verhoogt het drijfvermogen en zorgt ervoor dat je je lichter voelt in het water. Vooral zeezout heeft bijzonder positieve effecten op de huid, stimuleert de bloedcirculatie en daarmee ontgiftingsprocessen.



Bij het gebruik van badzout is het ook belangrijk om de vochtreserves van de huid na het baden aan te vullen. De perfecte aanvulling op badzout is een rijke lichaamsolie, vooral als je de neiging hebt om een ​​droge huid te hebben.

Badolie is het perfecte badadditief voor de droge huid

Als je niet alleen je geest wilt ontspannen in de badkuip, maar je huid ook een echt intensieve verzorgingservaring wilt geven, moet je een badolie gebruiken. Badoliën, vooral als ze uit hoogwaardige, plantaardige oliën bestaan, voorzien de huid van intensief vocht.



Of het nu gaat om zoete amandel, macadamianoot of avocado – alle oliën van deze planten hebben het vermogen om door te dringen tot in de diepe lagen van de huid, waardoor de huid wordt voorzien van belangrijke vetzuren zonder een onaangenaam vettig laagje achter te laten. Voor mensen met een bijzonder droge, jeukende huid is een bad met vochtinbrengende badolie een ware verwennerij.



Bij het gebruik van badolie is het belangrijk om de juiste badtemperatuur te hanteren. Het water moet een temperatuur tussen de 32 en 36 graden hebben om de vochtinbrengende werking optimaal te kunnen ontwikkelen. Ook: na het baden a.u.b. niet afdrogen! Dat is de enige manier waarop waardevolle stoffen in alle rust door de huid worden opgenomen. Zorg er dus voor dat je jezelf na het baden zorgvuldig dept. Het voordeel: het is niet nodig om crème aan te brengen na een bad met badolie!