Bagel – het broodje met een gat dat de hele wereld heeft veroverd!

Hoewel de meesten van ons de bagel vooral met New York associëren, ligt hun oorsprong waarschijnlijk in… Polen. Dit alles is te danken aan de Joodse baktraditie die daar eeuwen geleden ontstond. Bagels waren daar niet alleen een veelvoorkomend voedingsproduct, maar ook een symbool van geluk en voorspoed, dat onder andere werd gegeven aan: vrouwen bij de geboorte van een kind. Tegenwoordig beleven bagels een ware renaissance. Dat is niet zo vreemd: ze zien er prachtig uit op een bord en passen perfect bij alle beschikbare toevoegingen. Perfect brood? Natuurlijk!

Goedemorgen, New York!

Ben je de traditionele broodjes beu? Een perfect gebakken broodje met een gat geeft je dagelijkse ontbijt een geheel nieuwe smaak. Er zijn talloze ideeën om de dag op een heerlijke manier te beginnen met een bagel. Een bekende, typische ontbijtcombinatie zijn halve bagels besmeerd met roomkaas, plakjes gerookte zalm en verse komkommer. Een ander idee is een bagel met makreel en augurkenpasta, met eierpasta of het klassieke roerei. Je kunt de bagels ook beleggen met je favoriete pesto. Het combineert uitstekend met diverse soorten vleeswaren of kazen.



We kunnen de vulling van de bagel aanpassen aan het seizoen, de beschikbaarheid van seizoensgebonden ingrediënten en de huidige inhoud van de koelkast. Elke dag kunnen we een compleet andere culinaire reis beginnen, niet alleen naar New York.



Wil je je familie verrassen met een echt koninklijk ontbijt? Leg dan eggs Benedict op bagelhelften en giet er kaassaus overheen. De vloeibare eidooier en de aromatische saus veranderen een eenvoudig brood in een waarlijk sensueel gerecht voor een goede start van de dag.

Bagel – de perfecte basis voor hamburgers

Een bagel is niet zomaar een ontbijtbroodje. Het is een uitstekende basis voor vullende maaltijden, maar kan ook warm gegeten worden, voor brunch, lunch of diner. Een ontspannende pauze van het werk met vrienden wordt steeds populairder. Een typische pauze in New York bestaat uit een combinatie van heerlijk eten en stimulerende koffie. Een knapperig broodje met een gat erin, gevuld met groenten en stukjes vlees, vis of zeevruchten, zorgt voor een verzadigd gevoel en zorgt ervoor dat je tot in de avond voldoende energie hebt.



Een hamburger op een rond, luchtig broodje met een gat smaakt niet alleen heerlijk, maar ziet er ook veel beter uit dan de hamburger op een klassiek sesambroodje. Een beproefde optie voor de lunch of het diner is een bagel met groenten en gegrilde kipfilet.



Ben je op zoek naar een interessant idee voor een zelfgemaakte, verfijndere en verrassende versie van een klassieke fastfood? Probeer dan eens een bagel in de vorm van een sappige bietenburger. Hoewel sommigen misschien denken dat een bietenburger een belediging is voor rundvlees, garanderen wij dat zelfs de jongste fijnproevers er dol op zullen zijn nadat ze hem geproefd hebben.

Hoe maak je zelf een bagel?

De popularisering van bagels hebben wij te danken aan de Amerikanen. Dankzij hen zijn er tegenwoordig in elke bakkerij en supermarkt broodjes te vinden met het karakteristieke gat. Zelf bakken is helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Natuurlijk bestaat het bakproces van bagels uit meerdere stappen, maar met een beetje oefening is het een fluitje van een cent.



Hoewel bagels van klassiek gistdeeg worden gemaakt, worden ze, in tegenstelling tot traditioneel brood, vlak voordat ze de oven in gaan in kokend water gekookt met toevoeging van soda. Door dit minutenlange proces sluiten de poriën van het deeg zich en wordt de korst van de gebakken bagel glad en glanzend.



Nadat je de bagels hebt gekookt, bestrooi je ze met maanzaad, sesamzaad, lijnzaad, zonnebloempitten, pompoenpitten en zelfs kaneel, rozijnen of gekarameliseerde uien. Zet de bagels met deze decoratie ongeveer 20 minuten in de voorverwarmde oven, tot de korst goudbruin en knapperig is.