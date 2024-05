Baharat: Populair kruidenmengsel in vele variaties

Laatst geüpdatet op mei 30, 2024 by Redactie

Baharat is een krachtig kruidenmengsel uit de Arabische regio dat lichtzoete, kruidige en nootachtige smaken combineert. Het bevat meestal peper, koriander, kruidnagel, kaneel en nootmuskaat. Afhankelijk van het land, de regio en het familierecept zijn er veel verschillende variaties.

Kruiden uit de Oosterse keuken

Baharat kan alledaagse gerechten een oosters tintje geven, zoals salades, groenteroerbak, soepen, sauzen en stoofschotels. Het kruidenmengsel harmonieert ook heel goed met verse kruiden zoals munt, dille en peterselie, bijvoorbeeld in een yoghurtdip met gebakken groenten en platbrood. Over het algemeen moet je de specerijen zorgvuldig doseren, zodat de sterke smaken de afzonderlijke ingrediënten van het gerecht niet overheersen.

Marinade en smaakmaker

In de Arabische wereld wordt het mengsel vaak gebruikt in de marinade voor vlees en vis of als smaakmaker voor bulgur en couscous. Kibbeh is een populair gerecht dat vaak geserveerd wordt op feestdagen in Libanon en Syrië. Een krokante bulgurschelp bevat gehakt dat op smaak is gebracht met baharat en verfijnd met noten en granaatappel. Vegetariërs kunnen het vlees vervangen door peulvruchten zoals linzen. Een yoghurtdip en een groene salade passen er goed bij.

Diverse recepten

Er bestaat niet één recept voor baharat. Typische ingrediënten zijn zwarte peper, paprika, korianderzaad, kruidnagel, komijn, kardemom, nootmuskaat en kaneel. Maar ook piment, steranijs, gember en chili worden vaak gebruikt. Als je het kruidenmengsel zelf wilt maken, kun je de smaak aanpassen. Zoek naar producten van hoge kwaliteit, bij voorkeur biologisch. Vers gemalen is het aroma van de afzonderlijke kruiden intenser. Goed afgesloten, droog en in het donker bewaard, is het mengsel enkele maanden houdbaar.