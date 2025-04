Bakfiets of longtail? Ontdek welke gezinsfiets bij jou past

Laatst geüpdatet op april 4, 2025 by Redactie

Je hebt ‘m vast al eens gezien: de longtail e-bike. Deze praktische familiefiets met een extra lange bagagedrager waar meerdere kinderen achterop kunnen zitten, wordt steeds populairder onder jonge gezinnen. Maar wat is nou precies het verschil met een bakfiets? En welke familiefiets past het beste bij jou? Fietsexpert Gazelle helpt jonge ouders met het maken van de juiste keuze. Of het nu een bakfiets of een longtail is: elektrische familiefietsen winnen snel aan populariteit, vooral in stedelijke gebieden. Ze maken het dagelijkse leven niet alleen duurzamer, maar ook praktischer en gezonder. Wie regelmatig kinderen of boodschappen wil meenemen op de fiets, komt voor de keuze te staan: kies je voor een elektrische bakfiets of een longtail e-bike? Beide hebben hun eigen voordelen en eigenschappen. Maar wat past het beste bij jouw situatie? Gazelle zet de verschillen en overeenkomsten op een rij.

De longtail e-bike: wendbaar en compact

De longtail bike is de nieuwste trend en wordt, naast de bakfiets, steeds vaker gespot op straat. Dit model heeft een verlengde achterdrager, waar je één of meerdere kinderen veilig achterop kunt zetten. Voor baby’s (9M+) en jonge kinderen kunnen tot 2 zitjes geklikt worden op de bagagedrager om ze veilig en comfortabel te vervoeren. Ook oudere kinderen kunnen achterop op kussentjes. Door de safety bars en dichte jasbeschermers zitten kinderen comfortabel en veilig achterop. De achterdrager kan tot wel 80kg dragen. Met de longtail e-bike ben je flexibel: het ontwerp is sportiever en wendbaarder dan een bakfiets en fietst meer als een traditionele tweewieler. Dankzij het compacte ontwerp parkeer je deze fiets gemakkelijk op een druk schoolplein of bij een winkelstraat.

Voor wie?

✔ Gezinnen met één of twee kinderen

✔ Ouders die een wendbare fiets willen, die je overal makkelijk parkeert.

✔ Mensen die langere afstanden fietsen en comfort belangrijk vinden

De bakfiets: ruime en stabiele alleskunner

Een elektrische bakfiets is al jaren een vertrouwd beeld op straat. Met een ruime bak aan de voorkant biedt deze fiets plek voor meerdere kinderen, de hond, boodschappen of andere ladingen. Omdat de bak zich voor je bevindt, heb je altijd zicht op je kinderen, die je veilig kunt vastzetten met gordels. Groot voordeel: met de autostoeladapter van de Gazelle Makki-bakfiets kunnen baby’s al vanaf 4 maanden mee in een Maxi-Cosi. De lage bak zorgt voor een stabiele rit, wat je ook meeneemt.

Voor wie?

✔ Gezinnen met twee of meer (jonge) kinderen

✔ Ouders die veel spullen vervoeren en extra stabiliteit zoeken

✔ Mensen die langere afstanden fietsen en comfort belangrijk vinden

Wat past het beste bij jou?

Ben je op zoek naar een familiefiets die aanvoelt als een reguliere e-bike, en is je kindje al ouder dan 9 maanden? Dan is een longtail e-bike, zoals de Cabby van Gazelle, een uitstekende keuze. Wil je je jonge baby van 3 maanden of derde kindje meenemen? Dan is de elektrische bakfiets, zoals de Makki Travel, ideaal. Welke familiefiets je ook kiest, met een familie e-bike van Gazelle ga je comfortabel op pad. Wil je beide opties zelf ervaren? Bezoek een Gazelle Experience Center of een erkende dealer en ontdek welke fiets het beste bij jouw levensstijl past.