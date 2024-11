BAM! Een kaas-uitbarsting bij Domino’s

Laatst geüpdatet op november 22, 2024 by Redactie

Vanaf nu bij Domino’s: een overvloed aan KAAS. Een hele lading aan nieuwe treats prijkt op het menu, de een nog cheesier dan de ander. De Ultimate Cheese Pizza heeft maar liefst zes verschillende kazen. De Cheese Pizzadog is een new take op de klassieke hotdog, met extra kaas natuurlijk. Nog zo’n Amerikaanse powerhouse is de Mac&Cheese, een ovengerechtje met macaroni en, tja, een flinke lading kaas dus. Ster van de show is echter de Cheese Volcano Pizza. Deze crazy creatie heeft in het midden een heuse ‘kaasvulkaan’ gevuld met smeuïge gesmolten kaas. Je eet ‘m door een slice af te scheuren en in de kazige magma te dopen. Als dat je craving niet stilt …

Een vulkaan van kaas

De Cheese Volcano Pizza moét toch wel de guilty pleasure van 2024 zijn. De pizza heeft een diameter van 35 centimeter en in het midden een krater met smeltkaas. Om hem heelhuids te bezorgen, heeft Domino’s een speciale verpakking ontwikkeld die de ‘magma’ veilig binnen de vulkaan houdt tot hongerige handjes hun pizza erin dopen. Domino’s introduceerde de Cheese Volcano Pizza eerder dit jaar in Japan – daar zijn ze natuurlijk ook niet vies van knotsgekke scheppingen – en is er een doorslaand succes. In Nederland komt de Cheese Volcano Pizza tijdelijk beschikbaar in drie verschillende variaties: Margherita, Pepperoni en Hawaii. Bij afhalen kost-ie vanaf € 15,99 (Margherita).

Mac & Cheese, Domino’s style

Oef. Kan het nog bevredigender dan een Mac & Cheese? Dit ovengerecht is warm, romig en vullend. Hét troostvoer voor een herfstige regendag, een fikse kater, of gewoon bij nagenoeg onstilbare craving. Domino’s maakte een onweerstaanbaar romige Mac & Cheese met Gouda & cheddar kaasmix, cheese crispies en pizzakruiden. Ben je op zoek naar wat extra pit in je leven, dan kun je je laven aan een variant met, aiaiai, jalapeñopepers. Iedereen die ‘m eet weet het zeker: wat het probleem ook is, kaas is altijd de oplossing. Domino’s Mac & Cheese haal je bij afhalen voor € 3,49.

Een pizza met kaas, kaas, kaas, kaas, kaas en… kaas

Wat krijg je als je crème fraîche, mozzarella, Emmentaler, Gouda & cheddar kaasmix, gorgonzola & cheese crispies combineert met het 100% pure Domino’s deeg? De Ultimate Cheese Pizza natuurlijk. Niet te houden zo lekker. Prijzen verschillen per Domino’s locatie.

? ? ? 3 x yes

Domino’s pizzachef is constant op zoek naar smaakpapilverlekkerende toevoegingen aan het menu. Goed voorbeeld is de Pizzadog: een heerlijk foute combo van een hotdog en een pizza. Naast de drie al beschikbare varianten is er nu a new Pizzadog on the block met, hoe kan het ook anders, een flinke dosis kaas. Onweerstaanbaar lekker zondigen. Je schuift ‘m zo naar binnen. De Cheese Pizzadog is beschikbaar vanaf € 4,99 bij afhalen.

Het houdt maar niet op

Dacht je dat dat alles was? Think again. Domino’s heeft nog allerlei andere nieuwe cheesy treats. Bijvoorbeeld de Subzz Ultimate Cheese, met crème fraîche, mozzarella, Emmentaler, Gouda & cheddar kaasmix, gorgonzola & cheese crispies. Of de Ultimate Cheesy Bread, een nóg kazigere variatie op de normale Cheesy Bread. En last but zeker niet least, is er voor de echte kaaskopvanaf nu ook een My Domino’s Box Ultimate Cheese – een box met een mini kaaspizza en 2 sides naar keuze.