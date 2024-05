Barbecuesaus: rokerig, kruidig ​​en ideaal voor gegrild voedsel

Laatst geüpdatet op mei 6, 2024 by Redactie

Op een barbecue feest mag een barbecuesaus niet ontbreken. Geroosterd vlees en groenten krijgen een rokerige smaakmaker die zoete tot kruidige smaken combineert. Barbecue heeft een lange traditie in de Verenigde Staten. In de oudheid, vooral in de zuidelijke staten, werd vlees langzaam gegaart boven gloeiende houtskool om het langer houdbaar te maken en dankzij de rook lekkerder te maken. De temperaturen waren minder hoog dan bij klassiek grillen.

Talloze variaties

Barbecuesaus ontstond waarschijnlijk pas aan het einde van de 17e eeuw. Volgens de legende gebruikte een Dominicaanse missionaris limoensap en peper om extra smaak aan voedsel toe te voegen. Later werd azijn en, bij Duitse kolonisten, mosterd aan de saus toegevoegd. Tegenwoordig zijn er talloze variaties en regionale specialiteiten. In Texas smaakt de barbecuesaus licht kruidig ​​omdat chilipepers een must zijn. In South Carolina wordt vaak mosterd toegevoegd, terwijl Kansas City bekend staat om zoete sauzen met een hoog tomatengehalte.

Barbecuesaus zelf maken

Barbecuesaus smaakt bijzonder lekker als deze vers is bereid. Voor een eenvoudige versie worden fijngesneden uien krachtig gebakken in een beetje olie om rokerige aroma’s te creëren. Voeg ahornsiroop, honing of suikerbietensiroop toe en karamelliseer lichtjes. Rooster de knoflook en tomatenpuree en blus af met gepureerde tomaten en appelciderazijn. Nu wordt de saus verfijnd met diverse kruiden zoals komijn, mosterdmeel, gerookte paprika, cayennepeper, nootmuskaat, zout en peper. Laat 20 tot 30 minuten zachtjes sudderen tot de gewenste consistentie is bereikt. Giet in schone potten en sluit goed af. De kruidensaus is in de koelkast ongeveer een week houdbaar.

Ingrediënten

De ingrediënten kunnen worden gevarieerd, afhankelijk van je smaak. Vaak worden er andere kruidensauzen zoals ketchup, worcestersaus of sojasaus toegevoegd. De azijn kan worden vervangen door citroen- of limoensap en in sommige recepten wordt een scheutje cola of appelsap toegevoegd. Dunne sauzen zijn zeer geschikt als marinade. Dit geeft het gegrilde voedsel een smakelijke glans en een subtiele karameltoon. Dikke sauzen met een hoger tomatengehalte worden vaker geserveerd als dip voor gegrilde groenten en gebakken aardappelen of als typisch Amerikaanse topping voor burgers.