Vlees eten wordt steeds minder populair, onder andere vanwege de gevolgen voor het milieu. Als je dan toch een keer voor een stukje vlees gaat, kies dan voor echt kwaliteitsvlees zoals een heerlijk stuk bavette of ribeye. Varieer met verschillende bereidingswijzen en maak je rundvlees klaar op de barbeque, in de pan of in de oven. Proef de verschillende soorten vlees van runderen van over de hele wereld en geniet van de diversiteit aan smaken. Ga voor een lekker stuk rundvlees met een intense en pure vleessmaak en proef de marmering.

Diverse soorten rundvlees

Bavette is een soort rundvlees afkomstig uit de buikspier van het rund en heeft een relatief lange en platte vorm, ook wel vinkelap genoemd. Bavette vlees is stevig en grof van structuur en heeft een vette maar volle smaak. Vergeleken met de bavette is ribeye een stuk zachter als het gaat om structuur. Dit komt omdat ribeye uit een luie spier komt, welke over het algemeen zachter is dan de buikspier. Er zijn verschillende soorten bavette en ribeye vlees, afhankelijk van onder andere de plek waar de koe heeft gegraasd en het soort ras. Zo wordt de bavette in stukken vlees en in spiesen aangeboden, afkomstig uit Ierland, Australië, Uruguay, Schotland of de Verenigde Staten. Ribeye is er bijvoorbeeld aan ´t stuk, roast of gerijpt, afkomstig uit Argentinië, Nieuw-Zeeland, Uruguay of de Verenigde Staten.

Verschillende bereidingswijzen

Zowel bavette als ribeye zijn zeer geschikt om op de barbecue te grillen, omdat het vlees goed combineert met de rooksmaak. Daarnaast kun je ze in de pan bakken, in de oven garen of roerbakken. Bavette is ook zeer geschikt om als rollade te bereiden. Je kunt het stuk vlees dan vullen met een mix van groenten, knoflook en kruiden en daarbij sjalotjes en asperges serveren. Als je de bavette niet als rollade gaat bereiden dan kun je het eventueel marineren. Anders is het ook voldoende om het vlees op smaak te brengen met zout. Bij het snijden van het vlees is het belangrijk om een scherp mes te gebruiken en dunne plakken te snijden, tegen de draad van het vlees in. Zo voorkom je dat het vlees taai wordt. Het is de bedoeling dat je een blokkerige patroon ziet en er geen lange draden in de structuur zitten. Bij de ribeye is het belangrijk is om het vlees goed te marineren zodat het mals blijft en niet uitdroogt. De ideale kerntemperatuur is als deze op maximaal 63 graden wordt bereid. Laat het vlees na het bereiden even rusten voor de beste smaakbeleving. Investeer nu in een heerlijk stukje kwaliteitsvlees van Inamood en geniet van je medium-rare bereide ribeye of rollade gemaakt van bavette.