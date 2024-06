‘B&B Vol Liefde’: dít zijn de acht eigenaren van het vierde seizoen

Laatst geüpdatet op juni 25, 2024 by Redactie

De zomer komt eraan en dat betekent ook een gloednieuw seizoen van ‘B&B Vol Liefde’, vol romantiek, avontuur en onvergetelijke ervaringen. In Spanje, Frankrijk, Zuid-Afrika, Schotland en Griekenland liggen dit seizoen de ingrediënten voor een zomer vol liefde voor het oprapen. Wat de uitkomst ook zal zijn, een onvergetelijk verblijf is gegarandeerd. ‘B&B Vol Liefde’ is vanaf 15 juli negen weken lang elke maandag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland. Op donderdag 11 juli is de eenmalige special ‘B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met?’ om 20.30 uur te zien bij RTL 4.



Maak hieronder kennis met de acht gastvrije eigenaren die hun unieke B&B’s openstellen in de hoop ware liefde te vinden.

Albert (64) – Spanje

In het prachtige Catalaanse landschap, niet ver van de Franse grens en dichtbij de Costa Brava, staat op een heuvel een imposant kasteel uit de 14de eeuw: Castell d’Emporda. De ondernemende Albert, die oorspronkelijk uit Brabant komt, is de eigenaar van dit historische bouwwerk. En dat Albert een historisch bouwwerk kocht is niet gek, want deze ondernemer is dol op alles dat met geschiedenis te maken heeft. Albert kocht het kasteel als oude ruïne en verbouwde het tot een exclusief hotel met maar liefst 57 kamers, twee zwembaden en twee restaurants. Het is een zeer populaire trouwlocatie voor gasten vanuit de hele wereld. Albert wil dolgraag nog één keer tot over zijn oren verliefd worden. Het allerbelangrijkste voor hem is dat zijn toekomstige partner lief is voor zijn twee kinderen, van vijf en zeven jaar. Daarnaast zoekt hij een rustige, sportieve, intelligente en warme vrouw.

Anja (70) – Frankrijk

In de Chambres d’Hôtes van Anja beland je direct in een warm bad. Deze goedlachse energieke krullenbol is een zeer bedreven B&B-eigenaresse. Meer dan twintig jaar geleden vertrok ze naar Frankrijk en runde ze in haar eentje een B&B met 5 kamers. Sinds een paar jaar doet ze het wat rustiger aan en bezit ze in het dorpje Biches een charmant huis met twee gastenkamers, waar ze samen met haar bejaarde kat Piet een heerlijk leven leidt. Doordat deze van oorsprong Arnhemse B&B-eigenaresse zich nu in rustiger vaarwater bevindt, begint ze een maatje in haar leven te missen. Anja zoekt eigenlijk een soort zeeman, iemand die zijn eigen koers blijft varen maar het ook weer heel fijn vindt om huiswaarts te keren. Daarnaast is het belangrijk dat hij van dieren en het buitenleven houdt en het niet schuwt een diepgaand gesprek te voeren.

Arno (47) – Frankrijk

Arno is nog volop aan het klussen aan zijn Franse avontuur. Één gastenkamer is al klaar voor de verhuur, maar de opgetogen Arno bouwt er nog drie gites bij. Het liefst doet hij alles zelf, want klussen is tevens zijn grote hobby. Daarnaast is de goedlachse Arno een buitenmens en wandelt hij graag met zijn twee honden Louise en Lucas. Hij is een bezige bij, die moeilijk stil kan zitten. Hij heeft altijd wel weer nieuwe plannen en ideeën. Na een leven met kantoorbanen en misgelopen relaties wilde Arno meer plezier uit de dagen halen en ging hij zijn Franse droom achterna. Hij kocht een oud boerderijtje in Payzac, een klein dorpje in de Franse Dordogne. Inmiddels heeft hij daar eigen kippen, een boomgaard en een moestuin. Arno heeft in een korte tijd een gezellig sociaal leven opgebouwd op zijn nieuwe woonplek, maar mist nog steeds een leuke man in zijn leven. Hij is op zoek naar een gezellige, ondernemende en stoere man, die fit en gezond is en samen met hem het avontuur in Frankrijk aandurft.

Iris (57) – Griekenland

De ondernemende en kleurrijke Iris verhuurt sinds 2017 drie appartementen in het Griekse Sparto, een dorpje aan de westkust van het vasteland. Ze kende het land al goed, want ze ging er geregeld naar toe op vakantie met de camper. Destijds vertrok zij met haar toenmalige man, na een lange carrière in de paardensport, naar deze paradijselijke plek direct aan zee, die ze Iris Villa’s heeft genoemd. Sinds 2021 runt Iris de boel alleen en dat vindt ze toch een stuk minder gezellig. Daarom is ze op zoek naar een leuke man waarmee ze samen, na een dag werken, met een lekker wit wijntje met veel ijs van de zonsondergang kan genieten. Haar ideale date zou zijn om te gaan varen met een zeilboot en een hapje en drankje. Iris houdt wel van een feestje en is dus niet op zoek naar een muurbloem. Iris is op zoek naar een lieve, humoristische, reislustige Nederlandse man die openstaat voor dit Griekse avontuur.

Mike (35) – Spanje

Mike lijkt op papier de perfecte schoonzoon: hij is good-looking, sportief, zelfverzekerd, romantisch, een familieman en ook nog eens een gevoelige jongen. Mike is geboren in Spanje, maar is een kind van Nederlandse ouders. Zelf woont hij al zijn hele leven in Spanje en denkt ook in het Spaans, waardoor hij soms even moet zoeken naar Nederlandse woorden. Vijf jaar geleden nam Mike de boerderij van zijn ouders over om deze te verhuren als B&B. Hij woont zelf in de gezellige loft van de boerderij. Samen met zijn vader en neef runt Mike daarnaast ook nog een watersportbedrijf op het strand van Blanes. Mike heeft een hele sterke band met zijn ouders en kan niet zonder zijn hond Kaos. Hij geniet in zijn vrije tijd van technofestivals, klassieke auto’s, kaart- en bordspellen, wandelingen in de bergen en af en toe stapt hij op een paard. Na jaren op datingapps en relaties met Spaanse dames wil Mike nu voor het eerst voor een Nederlandse dame gaan. Hij denkt dat een Nederlandse meid goed bij hem past vanwege de humor, gezelligheid en hoe open en zelfstandig Nederlandse meiden zijn.

Mirjam (52) – Zuid-Afrika

De altijd goedlachse Mirjam leefde de afgelopen twintig jaar vooral als een avontuurlijke expatvrouw. Samen met haar gezin reisde ze de wereld over en woonde ze de afgelopen twintig jaar in maar liefst zeven verschillende landen. Inmiddels is ze gescheiden en studeren haar kinderen in Nederland en ziet haar leven er compleet anders uit; Mirjam droomde altijd al van het runnen van een hotel en viel in Zuid-Afrika als een blok voor een lodge in het Krugerpark. Nu is ze de trotse eigenaresse van vier luxe safaritenten midden in de bush. Sindskort runt ze daarnaast nog een nabijgelegen villa. Schrik niet als je tijdens een blokje om een olifant tegenkomt, dat is bij Mirjam doodnormaal. Ondanks dat Mirjam een druk bestaan leidt en het gezellig heeft met haar staff en gasten op het kamp, voelt ze zich vaak alleen en is ze enorm toe aan een leuke, stoere man in haar leven. Ze zoekt echt een maatje die dit avontuur aan wil gaan. Als hij mooie ogen heeft en een beetje werelds is, dan neemt ze hem heel graag mee op safari.

Robert Jan (57) – Schotland

In de Schotse hooglanden, in een oude jachtlodge is de – naar eigen zeggen oude corpsbal – Robert Jan te vinden. 25 jaar geleden verloor hij zijn hart aan het land van de ruige hoogvlakten, mysterieuze meren en historische kastelen en sinds afgelopen zomer is hij zich hier volledig gaan vestigen. Robert Jan organiseert reizen voor groepen die de echte Schotland-experience willen. Gasten logeren bij hem in huis of in een van de nabijgelegen kasteel. Robert Jan neemt ze mee op trips om te golfen, vissen, wandelen en jagen. Hij organiseert chique diners, whisky proeverijen en doedelzak optredens. Robert Jan is op zoek naar een vrouw die hem accepteert zoals hij is en zijn wereld en lifestyle ook echt begrijpt. Hij valt op vrouwen met energie, die intelligent zijn en positief in het leven staan. Robert Jan is vader van drie kinderen en is opgegeven door zijn jongste zoon van 11 jaar, die in Nederland woont.

Thijz (65) – Frankrijk

De camping van de expressieve Thijz in het Franse Saint-Geniez-ô-Merle is een eigen gecreëerd paradijs waarin hij al zijn creativiteit de vrije loop kan laten. Het is een kleinschalige camping met 18 plaatsen en gasten kunnen hier terecht in een kant en klare safaritent of vrij kamperen. Thijz woont zelf in de nabijgelegen watermolen. Met campinghouder doe je hem eigenlijk tekort, want Thijz is ook kunstenaar en uitvinder. In de zomer barst het op de camping van de jonge gezinnen en de gezelligheid en Thijz is enorm trots op dit zelf gecreëerde paradijs. Thijz mist na zo’n gezellige avond op de camping wel een leuke vrouw in zijn leven, want bij thuiskomst in zijn watermolen is het dan toch een eenzame bedoening. Thijz, een man met het hart op de tong, kijkt ernaar uit om wakker te worden naast een leuke vrouw met wie hij de dag begint met een vers gezet kopje koffie.Verder zoekt hij een lieve, creatieve dame die zin en energie heeft om samen een camping te runnen. Een vrouw die met beide benen op de grond staat, maar ook openstaat voor spiritualiteit en zin heeft in een wat alternatieve levenswijze.



‘B&B Vol Liefde’ wordt geproduceerd door Blue Circle. Op donderdag 11 juli trappen we om 20.30 uur af met de special ‘B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met?’ waarin Art Rooijakkers het net ophaalt bij eigenaren van het afgelopen seizoen en opvallende deelnemers van de seizoenen daarvoor. Het vierde seizoen van ‘B&B Vol Liefde’ is vanaf 15 juli negen weken lang elke maandag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.



