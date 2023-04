BE Creative Make Up Sunshine Splash

Laatst geüpdatet op april 24, 2023 by Redactie

Ben je de grijze en koude dagen beu? We got you! Met de Sunshine Splash collectie van Be Creative make up, spring je de zomer in. De flashy & fun verpakking en producten zorgen gegarandeerd voor een prachtige zomer. Ontdek ze snel, want deze collectie is limited edition.

Eyeshadow Palette Tequila Sunrise

Met dit oogschaduw palette ben je helemaal klaar voor de leuke zomerse feestjes, geen cocktails nodig want het ‘Tequila Sunrise’ oogschaduwpalet brengt je meteen in een feeststemming! Het vegan palette is ook superhandig voor in de handtas of make- up tas on-the-go, aangevuld met een mini borsteltje. 17,95 EU

Bronzer Poolside vibes

Deze vegan bronzer brengt je meteen naar warmere oorden, met de ‘Poolside vibes’ bronzer heb je namelijk meteen het gevoel dat je lekker in de zon hebt gelegen! Een mooie glow zonder de UV stralen. 17,95 EU

Wink & Go eyeshadow sticks

De vernieuwde Wink & Go eyeshadow sticks zijn superhandig om mee te nemen in je (make-up)tas. Met een paar swipes heb je meteen een volledige eyeshadow look gecreëerd. De sticks komen in twee leuke zomerse tinten; een lichte roze shimmer creëer je met de kleur 005 pink skies en een gouden look met de kleur 006 bronze dreams. Tip van BE CREATIVE MAKE UP’s MUA: creëer een speciale oogmake-up door op het ooglid de kleur 006 bronze dreams aan te brengen en op de waterlijn de kleur 005 pink skies! 14,95 EU

De make-up is exclusief verkrijgbaar bij www.iciparisxl.nl