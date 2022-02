Beantwoord deze 7 vragen eerlijk voordat je een scheiding in gang zet

Als je huwelijk in de problemen zit, is het nieuwe jaar het perfecte moment om de staat van je verbintenis te beoordelen. Sommige mensen beloven hun huwelijk beter te maken. Anderen twijfelen of ze moeten vertrekken of blijven. Het beëindigen van een huwelijk kan intimiderend zijn. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Alle paren hebben hun ups en downs, en velen kunnen worden doorstaan ​​met liefde en een toewijding om dingen uit te werken. Een echtscheiding aanvragen is een levensveranderende beslissing die zorgvuldig en niet overhaast moet worden genomen.

Voordat je naar het kantoor van je advocaat gaat, raden we aan om een ​​emotionele inventaris op te maken en je huwelijksdynamiek te ordenen om te bepalen of je huwelijk kan worden gered of dat het tijd is om verder te gaan.

We bieden zeven vragen om je door het proces te leiden, duidelijkheid te krijgen en je te helpen met vertrouwen de beslissing te nemen over de echtscheiding.

1. Houd je nog steeds van je partner?

Als je niet langer van je partner houdt, is het menselijker om te scheiden, zodat beide partners hun leven opnieuw kunnen opbouwen en gelukkig kunnen zijn, zij het apart. Als de liefde er echter nog steeds is, kan investeren in de relatie lonend zijn en je hartzeer en spijt besparen.

2. Wat heb je nodig om gelukkig te zijn in een relatie en kun je dat aan elkaar geven?

Je bent misschien niet gelukkig op dit moment, maar je huwelijk kan verbeteren als beide partijen eraan willen en kunnen werken. Inzicht in je behoeften en deze communiceren aan je echtgenoot is de eerste stap. Een gezamenlijk actieplan opstellen is daarbij essentieel.

3. Is het gedrag van je partner beledigend voor een redelijk persoon of alleen voor jou?

Vraag je af of de meeste mensen het gedrag dat je gek maakt aanstootgevend vinden of dat het gewoon je persoonlijke ergernissen zijn.

4. Zijn de gedragingen van je partner dwaas, roekeloos of bedoeld om je van streek te maken?

Evalueer of je geïrriteerd bent door ondoordacht gedrag dat kan worden gecorrigeerd of dat je partner je opzettelijk pijn doet.

5. Draag je bij aan relatieproblemen?

Besteed aandacht aan je woorden en daden en hoe ze je relatie beïnvloeden en test een nieuwe aanpak.

6. Zou je alleen gelukkiger zijn?

Jij verdient geluk. Je doet jezelf of je partner geen plezier door in een relatie te blijven die je ellendig ongelukkig maakt.

7. Ben je bang dat je er later spijt van krijgt als je weggaat?

Als je bang bent dat je spijt gaat krijgen dat je gescheiden bent, geef je relatie dan nog een laatste kans.