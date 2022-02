Beautytips voor Valentijnsdag: Ontspan en geniet voor twee

Ook al zijn veel dingen momenteel weer mogelijk – er is niet veel nodig voor romantisch samenzijn. Wellnessmomenten kunnen heerlijk worden genoten in je eigen huis en aan de zijde van je partner. We hebben hier beautytips voor Valentijnsdag voor ontspannende uurtjes samen.

Partnermassage met aromatische olie

Is er iets meer ontspannend dan een massage met geurige oliën? Je hoeft geen expert te zijn om met een paar zacht strijkende bewegingen spanning los te laten en het dagelijkse leven buiten de deur te laten. Aromatische oliën op basis van bijvoorbeeld lavendel (ontspannend), citroenmelisse (harmoniserend) of sandelhout (ontspannend) verzorgen en egaliseren niet alleen de huid. De geuren dragen ook bij aan momenten van welzijn en helpen stress te verminderen. Tip: Zorg voor een aangenaam warme kamertemperatuur en kies voor de massage een ondergrond die tegen een paar druppels olie kan. Breng voor de massage de olie voorzichtig aan op de handpalmen en warm deze op door te wrijven.

Lees ook: Zo kies je lingerie voor Valentijnsdag

Gezichtsmasker voor hem en haar

Heb je toch behoefte aan een extra portie verzorging, verwen jezelf en je partner dan met een voedend gezichtsmasker. Aangezien mannen en vrouwen een verschillende huid hebben en ook kunnen verschillen qua huidtype en huidconditie, moet het respectievelijke masker zo worden gekozen dat het aan de verschillende huidbehoeften voldoet. Mannen hebben bijvoorbeeld de neiging vaker een vette of onzuivere huid te hebben. Liever hydraterende maskers dan intensief voedende. Tip: Warm in een badjas gewikkeld, het gezichtsmasker zachtjes in cirkelvormige bewegingen aanbrengen en samen genieten van het rustmoment.

Samen ontspannen met een voetenbad

Iedereen die het kent, weet dat een voetenbad op koude, natte winterdagen wonderen kan doen. Voetenbaden helpen ook bij verkoudheid, gezwollen benen of ter voorbereiding op een pedicure. En in de zomer kunnen ze zelfs worden gebruikt om af te koelen. Je kunt dus kiezen tussen warm, koud, oplopend of wisselende voetbaden. Tip: Een warm voetenbad is geschikt voor ontspanning voor twee, waarbij de voeten ca. 10 tot 20 minuten in warm water (ca. 36 -38°C) worden gelegd. Additieven, zoals lavendelolie, versterken de werking van het warme water en zorgen voor stressvermindering.

Lees ook: De verborgen geschiedenis van Valentijnsdag

Ontspanningsbad voor twee

De badkamer voor twee is pure luxe. De badkamer als gemeenschappelijk toevluchtsoord wordt een plek om te dromen en biedt de mogelijkheid tot diepe ontspanning – ver weg van de dagelijkse stress. Een vol bad is een weldaad voor lichaam, geest en ziel – vooral met geuradditieven. Door de warmte van het water en de lichte zwelling van de huid dringen de actieve ingrediënten in de additieven beter in de huid en ontwikkelen daar hun positieve eigenschappen. Additieven als amandelolie verzorgen en egaliseren de huid, rozenolie geeft het volledige bad een heerlijke geur of sinaasappelolie verfrist de huid en houdt vocht vast. Tip: Als de badadditieven rechtstreeks aan de waterstraal worden toegevoegd, werken ze het beste en kan hun geur zich door de kamer verspreiden.