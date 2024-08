Zo kunnen bedrijven profiteren van YouTube

Laatst geüpdatet op augustus 7, 2024 by Redactie

Veel traditionele en middelgrote B2B-bedrijven hebben het potentieel van social media marketing nog niet onderkend. Met name het videoplatform YouTube wordt tegenwoordig nog nauwelijks gebruikt door bedrijven – en juist daar liggen grote groeikansen te wachten. YouTube is ideaal bij de implementatie van een succesvolle online marketingstrategie. Hier vatten we samen hoe bedrijven kunnen profiteren van het videoplatform YouTube.

Maak gebruik van YouTube voor zichtbaarheid en SEO-marketing

SEO-marketing via trefwoorden is inmiddels voor veel bedrijven vanzelfsprekend. Weinigen zijn zich er echter van bewust dat het videoplatform YouTube nu een integraal onderdeel is van Google. Bedrijven, die dus geen eigen video’s plaatsen, laten een cruciaal kanaal in de B2B-marketing onbenut.



Bij de meeste zoektermen verschijnen nu meerdere YouTube-video’s in de resultatenlijst. Met een mix van relevante bedrijfsvideo’s en passende zoekwoorden kan een hoog bereik worden behaald voor traditionele, technische en middelgrote bedrijven. Iedereen die zich hier met professionele video’s als expert kan presenteren, heeft momenteel bijna een unique selling point.

Leg producten uit en gebruik remarketing

Vooral in technische middelgrote bedrijven zijn de systemen en producten vaak zo complex dat zelfs geïnteresseerde klanten ze niet altijd meteen begrijpen. Met goed gestructureerde YouTube-video’s van hoge kwaliteit kunnen veel vragen vooraf worden opgehelderd.



Naast klassieke advertenties kan er ook gebruik worden gemaakt van remarketing op YouTube. Hiermee krijgen B2B-contacten de bedrijfsvideo’s van de reclamebedrijven als advertentieblokken op YouTube te zien, terwijl ze mogelijk de beslissing voor een product heroverwegen.

De combinatie van relevante bedrijfsvideo’s en gerichte remarketing kan zo een blijvende invloed hebben op de beslissers van B2B-bedrijven. Wie de bestaande video’s ook integreert op andere kanalen zoals Instagram, Facebook of de bedrijfswebsite en de audiotracks gebruikt om een ​​eigen podcast te maken, kan de mogelijkheden van het platform ten volle benutten.