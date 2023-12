Begin de dag fris in een nieuwe badkamer

Laatst geüpdatet op december 7, 2023 by Redactie

In de afgelopen jaren koos een groot aantal huishoudens voor een nieuwe badkamer. Het is traditioneel een ruimte waarvan een renovatie vaak lang wordt uitgesteld. Eenmaal een nieuwe badkamer geplaatst, profiteer je van veel comfort en gemak! Vervang de combinatie van een douche en bad in één voor twee losse componenten, haal de authentieke douchebak weg om een goot in de vloer te laten plaatsen, enzovoorts. Bij het samenstellen van het ontwerp van een badkamer zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. De ruimte moet functioneel, maar tegelijkertijd op sfeervolle wijze worden ingericht. In dit artikel lees je er meer over.

Aan de slag met een badkamer ontwerpen

Een badkamer ontwerpen begint voor veel mensen niet in de fysieke vestiging van een verkoper, maar online. Er zijn tegenwoordig slimme tools, waarmee je zelf een eerste 3D ontwerp van de ruimte maakt. Hoe deel je de ruimte op de meest efficiënte wijze in? Voor welke stijl kies je bij het selecteren van het sanitair? Enzovoorts. Het spelen met een 3D ontwerptool geeft je een goed eerste beeld van de mogelijkheden die je hebt bij een herindeling van de badkamer.

Doe online inspiratie op voor je nieuwe badkamer

Heb je nog geen beeld bij de gewenste stijl van je nieuwe badkamer? Er zijn op het internet tal van blogs en platforms te vinden, waarop je ongegeneerd bij andere mensen binnen kunt kijken. Welke materialen gebruiken zij in het ontwerp van hun badkamer? Hoe gaan ze om met het combineren van verschillende kleuren? Door dergelijke foto’s te bekijken krijg je een goed beeld van de wijze waarop keuzes straks in de praktijk uit zullen pakken.



Tip: let hierbij ook alvast eens op de wijze waarop de verlichting in het ontwerp van de badkamer verwerkt is. Kiest men voor een verlaagd plafond met led spots, of juist voor een hangende lamp?

Kleed de badkamer aan met accessoires

Wanneer de nieuwe badkamer straks geplaatst is, kun je de ruimte verder aankleden met bijpassende accessoires. Denk aan een rieten wasmand voor je vuile was, een aantal kandelaars voor een romantische sfeer in de avond, een fraaie zeeppomp en bijvoorbeeld een paar planten. De planten zuiveren de lucht en voegen kleur toe aan de badkamer. Let bij het uitkiezen van planten op de mate waarin ze bestand zijn tegen een hoge luchtvochtigheid. Niet iedere plant is geschikt voor de badkamer.