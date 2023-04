Begin je dag goed met deze 6 tips voor een gezonde ochtendroutine

Laatst geüpdatet op april 19, 2023 by Redactie

Na een keer te vaak op de sluimerknop te hebben gedrukt, vervalt de ochtend in een hectische drukte, met familieleden die op zoek zijn naar zoekgeraakte items; ontbijt naar binnen schrokken of kinderen smeken om zich los te rukken van de tv of tablet om te eten en zich klaar te maken. Als deze chaotische scène klinkt als de gemiddelde ochtend in je huis, is het tijd om te overwegen wat gezonde ochtendroutine aan te nemen om de dag goed te beginnen.



Steeds meer onderzoek toont aan hoe belangrijk een gezonde ochtendroutine is om de geest in de juiste ruimte te krijgen voor een productievere, lonende dag. De manier waarop je ochtend begint, zet de toon voor de dag en vormt de mindset waarmee je de rest van de dag ingaat.



Vroeger was het een gemeenschappelijke traditie om met het gezin rond de tafel te zitten, te genieten van een kopje thee en een gezond ontbijt, wat zorgde voor verbondenheid als gezin en een positieve start van de dag. Maar in veel gevallen is dit vervangen door ontkoppeling als gevolg van drukke levensstijlen en technologie, wat leidt tot overprikkelde jonge geesten, angst voor volwassenen en gevoelens van ontkoppeling.

Tips voor een gezonde ochtendroutine

Omdat routines de basiselementen van het dagelijks leven automatiseren, helpen ze energie te besparen om te besteden aan het bereiken van doelen gedurende de dag. Maar wanneer een routine wordt verstoord, moet er bewust worden nagedacht over wat voorheen geautomatiseerd was.

Tip 1: Begin de dag ervoor

Enigszins ironisch genoeg is de beste manier om in een goede ochtendroutine te komen, om te beginnen voordat de ochtend aanbreekt! Neem de avond ervoor alle mogelijke stappen om de start van de dag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Pak je tas en leg je kleren klaar voor je werk. Voor degenen met schoolgaande kinderen, zal het van tevoren inpakken van schoollunches en ervoor zorgen dat huiswerk en sportuitrusting klaar zijn voor de volgende dag een hoop onnodige stress verlichten.

Tip 2: Word dagelijks op dezelfde tijd wakker

Menselijke lichamen volgen een circadiaans ritme, dat zijn de fysieke, mentale en gedragsveranderingen gedurende een dag van 24 uur. Dit ritme is afhankelijk van consistentie voor een optimale mentale en fysieke functie. Dit betekent dat mensen elke dag op hetzelfde tijdstip wakker moeten worden – en idealiter op hetzelfde tijdstip naar bed moeten gaan. Voor een goed begin van de dag is het belangrijk om een routine aan te nemen waarbij je op hetzelfde tijdstip wakker wordt en niet op die ‘snooze‘-knop drukt! De wekker veroorzaakt een ‘vecht- of vluchtreactie’. Door op de ‘snooze’-knop te drukken, wordt dit proces herhaald, wat geen goede manier is om de dag te beginnen. Als je er een gewoonte van maakt om regelmatig wakker te worden, verminder je de behoefte aan alarmen en creëer je een positievere geest.

Tip 3: Beweeg het lichaam

Een van de eerste dingen die iedereen doet als hij wakker wordt, is stretchen. De reden hiervoor is dat het lichaam ongeveer acht uur (meestal) sedentair is geweest en nu hunkert naar wat beweging. Dit is een goed moment om lichaam en geest actief te maken met wat lichaamsbeweging. Dit hoeft geen hardloop- of gymsessie te zijn, maar slechts een paar minuten gewijd aan yoga, pilates of een wandeling door de tuin.

Tip 4: Sla de koffie over voor een kopje thee

Te vaak worden mensen wakker en grijpen naar de cafeïne als een extra kickstart van de dag. Uit onderzoek bleek echter dat de cortisolspiegel tussen 8.00 en 9.00 uur piekt, waarbij koffieconsumptie de natuurlijke effecten hiervan eigenlijk afzwakt. Cortisol is een hormoon dat ervoor zorgt dat mensen zich alert en wakker voelen, dus vervang de koffie liever door een kopje thee.

Tip 5: Geniet van een gezond ontbijt

Het ontbijt wordt niet voor niets de ‘belangrijkste maaltijd van de dag’ genoemd. Na acht uur ‘vasten’ moet het lichaam bijtanken om de fysieke en mentale eisen die voor ons liggen te ondersteunen. Volgens de Universiteit van Washington wordt ontbijten in verband gebracht met verbeterde academische prestaties bij kinderen en een verminderd risico op obesitas. Vermijd met suiker beladen snacks en ontbijtgranen en kies voor een voedzamer ontbijt met onbewerkte voedingsmiddelen uit elk van de vijf voedselgroepen: fruit, groenten, granen, eiwitrijk voedsel en zuivelproducten.

Tip 6: Verbinden terwijl je de verbinding verbreekt

Maar al te vaak bestaat ’s morgens uit het checken van de mobiele telefoon, gevolgd door de tv die schalt met slecht nieuws, en kinderen die verdwaald zijn in hun tablets of tekenfilms. Dit is geen goede manier om de dag te beginnen! Een Franse studie heeft uitgewezen dat schermen voor school een negatieve invloed kunnen hebben op de taalvaardigheid van een kind – en het is ook niet beter voor volwassenen. Laat de apparaten aan de kant en breng liever wat tijd samen door als gezin, genietend van dat ochtendkopje thee en ontbijt rond de tafel. Door de dag te beginnen met tijd voor gezinsbinding, kan het hele gezin de dag positief beginnen.