Bekende chefs en internationale food profs in Amsterdam voor eerste Low Food Festival

Laatst geüpdatet op augustus 14, 2023 by Redactie

Kookliefhebbers van elk niveau krijgen deze zomer de kans te leren van bekende chefs en culinair specialisten uit binnen- en buitenland tijdens het eerste Low Food Festival. Het festival is een initiatief van Low Food, een stichting die zich inzet voor een duurzame en inclusieve gastronomie, bestaande uit onder meer worstenmaker en co-founder van Food Cabinet Samuel Levie, sterrenchef Joris Bijdendijk (chef van Wils en RIJKS) en TV-kok, restaurateur en culinair schrijfster Nadia Zerouali. Een keur aan bekende chefkoks en andere food professionals komt van 22 tot 24 september naar Amsterdam. Dit eerste festival in zijn soort laat eet- en kookliefhebbers kennismaken met de nieuwste trends en smaken. Bevestigde namen zijn onder meer ‘King of Croissants’ Alexandre Scour, Thaise sterrenchef Dalad Kambhu en Joris Bijdendijk. De eerste tickets zijn nu bestelbaar.



Tijdens het Low Food Festival in Move Amsterdam (thuisbasis van restaurant Wils en Wils Bakery Café) zijn er workshops, proeverijen, talkshows, en diners, maar ook een cursus fotografie, films en kinderactiviteiten. Joris Bijdendijk, chef van Wils en Wils Bakery Café en voorzitter van Low Food: “Er gebeurt veel in de wereld van het eten. Het Low Food Festival gaat om laagdrempeligheid, om nieuwe dingen leren, speciale gerechten ervaren – kortom samen genieten van eten. We laten zien hoe je slimme, duurzame en lekkere keuzes kunt maken in de keuken.”

Workshops van culinaire toppers

Er gebeuren veel spannende en innovatieve dingen in keukens in binnen- en buitenland. Chefs zijn gedreven om anderen te inspireren en dat is precies wat op het Low Food Festival gebeurt. Zo doceert patissier en ‘King of Croissants’ Alexandre Scour de fijne kneepjes van de patisserie-kunst. Sterrenchef Dalad Kambhu van het modern-Thaise restaurant Kin Dee uit Berlijn komt naar Amsterdam om in een workshop deelnemers te leren om de perfecte currypasta uit lokale Nederlandse ingrediënten samen te stellen. Ook voor kinderen is het programma rijk gevuld. Chefs in de dop leren bijvoorbeeld een perfect eitje bereiden in een workshop van Kinderkookschool Sterk in Eten of gaan met kinderboekenauteur Daan Faber op avontuur in een Smaakspoken-proeverij.

Food op het witte doek

Hoe leg je gerechten vast op de gevoelige plaat? Topfotograaf Oof Verschuren (bekend van de kookboeken van Yvette van Boven) legt het uit tijdens een fotografieworkshop. Cinetree cureert een filmprogramma om van te watertanden. De keuken-hectiek in Boiling Point (2022) vormt de aftrap voor cabaretier Howard Komproe om topchefs uit te vragen over momenten waarop zij zelf ‘overkookten’. The Taste of Desire (2021) geeft een spectaculaire blik op de reis van de oester.

Fotografie door Oof Verschuren

Zeven gangen van zeven topchefs

Het festival opent met een uniek diner. “Met de meest bruisende zaken en tofste chefs in Amsterdam serveren we zeven gangen. Het wordt een one-of-a-kind, eenmalige samenwerking tussen de mensen van Flore, Europa, Foer, Coulisse, Vanderveen, Choux en Wils Restaurant en Bakery Café,”, aldus Bijdendijk. Die avond wordt ook Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain vertoond. De dag eindigt met een Low Food feest.

Eerste tickets nu beschikbaar

Het Low Food Festival vindt plaats bij Move Amsterdam, op het Stadionplein 28 in Amsterdam. Op vrijdag loopt het programma van 17:00 tot 23:00 en op zaterdag en zondag van 9:30 tot 22:30. De eerste tickets voor de opening, workshops, films, talks en diners zijn nu beschikbaar via https://www.move.amsterdam/nl/te-doen. De komende weken worden meer activiteiten en chefs bekendgemaakt. Om zo veel mogelijk verschillende mensen kennis te laten maken met het festival, zijn er geen passe-partouts verkrijgbaar. Meer informatie en alle programmaonderdelen zijn te vinden op de website. Dit programma wordt nog verder aangevuld.