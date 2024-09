Bekijk de trailer van het laatste seizoen van Videoland Original ‘Mocro Maffia’

Laatst geüpdatet op september 9, 2024 by Redactie

Gaan Tatta en Tonnano samenwerken? Wat zijn Adil en Komtgoed samen van plan? Krijgt justitie eindelijk grip op de onderwereld en hoe eindigt de oorlog tussen Samira en Tia? Maar de meest belangrijkste vraag dit seizoen: wie blijft als laatste over in deze meedogenloze onderwereld en wie gaat er slapen? Het laatste seizoen van ‘Mocro Maffia’ is vanaf vrijdag 20 september wekelijks te streamen bij Videoland. De trailer van ‘Mocro Maffia’ is nu te zien.

Bekijk hier de trailer.

Nieuw personage Soesie

In het zesde seizoen van ‘Mocro Maffia’ wordt het nieuwe personage Soesie geïntroduceerd, gespeeld door Romée Polanen. Soesie is het nichtje van Borsu die aan de slag gaat in een stash house om bolletjes te scheppen. Maar hoe beter de zaken lopen, hoe meer verantwoordelijkheid ze krijgt. Tot Soesie ook de wapens moet oppakken om te laten zien hoe ver ze bereid is te gaan voor haar familie…

Synopsis Mocro Maffia seizoen 6

De moorden op Paus en Potlood hebben alles overhoopgegooid in de Amsterdamse onderwereld. Samira, Tonnano en Ashraf zweren wraak op het Colombiaanse kartel van Tia Alvarez en zetten alles op alles om het imperium van Paus niet te laten instorten. Ondertussen proberen Tatta en Borsu het gat in de markt op te vullen door een nieuwe drugslijn op te zetten via Suriname, maar komen ze daarmee op de radar van een groep nietsontziende gangsters uit Paramaribo. En terwijl iedereen strijdt om de macht, moet Adil afrekenen met zijn tragische verleden om zichzelf en zijn familie uit handen te houden van zijn moordlustige vijanden.



Het zesde en laatste seizoen van ‘Mocro Maffia’ wordt geproduceerd door Fiction Valley en is vanaf vrijdag 20 september wekelijks te streamen bij Videoland. Het seizoen bestaat uit acht afleveringen en wordt geregisseerd door Iván López Núñez en Hesdy Lonwijk. Ashar Medina, vanaf het eerste seizoen van ‘Mocro Maffia’ betrokken als schrijver, is Creative Producer van het laatste seizoen.