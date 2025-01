Laatst geüpdatet op januari 3, 2025 by Redactie

Wat zijn de belangrijkste Fitness- en Wellbeing Trends Voor 2025? David Lloyd Clubs heeft de top zeven trends aangekondigd die dit jaar het health en fitness landschap gaan domineren. David Lloyd Clubs voorspelt dat de toekomst van fitness ligt in het samenbrengen van innovatieve technologie, gepersonaliseerde training en holistische wellbeing methoden. Van spiritueel geïnspireerde workouts tot geavanceerde hersteltechnieken, hier zijn de zeven belangrijkste trends die volgens het team van experts in het komende jaar de boventoon zullen voeren.

1) Dansmeditatie wordt mainstream

Spirituele en meditatieve technieken zijn in opkomst, steeds meer mensen wenden zich tot activiteiten zoals mindfulness, meditatie en op geluid gebaseerde oefeningen, zoals ritmische meditatieve muziek en binaurale beats, om hun algehele welzijn te ondersteunen. Wat ooit door velen als “zweverig” werd beschouwd, wordt nu steeds meer omarmd als een manier om mentale en fysieke gezondheid te bevorderen.



De afgelopen jaren heeft ecstatic dance zich ontwikkeld tot een populaire wellbeing-trend, waarbij fysieke beweging wordt gecombineerd met mentale ontspanning. Zoekopdrachten naar ecstatic dance zijn het afgelopen jaar met maar liefst 49% toegenomen (bron: Google Trends). Deze meeslepende muziek stelt deelnemers in staat zich vrij en onbevangen te bewegen, wat niet alleen een fysieke training biedt, maar ook emotionele en cognitieve voordelen oplevert. Het is geen verrassing dat onlangs op TikTok de ‘Interpretive Dance Trend’ opkwam die al 346,4 miljoen posts telt.

David Lloyd Clubs is begonnen met de introductie van SPIRIT Dance Meditation. Tijdens deze groepsles krijgen leden een koptelefoon en gebruiken ze muziek en beweging om hun geest leeg te maken en zich in het moment te aarden. Michelle Dand, hoofd van fitnessprogramma’s bij David Lloyd Clubs, beschrijft de les als volgt: “Bewust dansen betekent dat je je lichaam de beweging laat leiden in plaats van je hoofd. Ons leven kan zo overweldigend zijn, en in een dansmeditatie les voelt het alsof je weer controle over jezelf krijgt.”

Naarmate meer fitnessaanbieders ecstatic dance in hun aanbod opnemen, biedt deze trend een alternatief voor traditionele workouts. Het weerspiegelt de groeiende behoefte aan wellbeing-ervaringen die fitness, mindfulness en gemeenschapszin combineren.

2) Slaaphygiëne

Met een vergrijzende bevolking zoeken mensen naar manieren om hun actieve jaren te maximaliseren door te investeren in hun lichaam – een trend die heeft bijgedragen aan de wellbeingmarkt die tegenwoordig €1,425 biljoen bedraagt (bron: McKinsey).

In plaats van simpelweg lang te willen leven, richten steeds meer mensen zich op het actief blijven gedurende hun latere jaren. Binnen deze beweging is slaaphygiëne een essentieel onderdeel geworden, omdat slaapkwaliteit direct van invloed is op gezondheid, cognitieve functies en fysiek herstel. Bijna 1,9 miljoen Nederlandse volwassenen houdt hun slaap bij (bron: Multiscope).



David Lloyd Clubs heeft samengewerkt met Kathryn Pinkham, oprichter van de Insomnia Clinic, om de cursus “Beter slapen en beter leven” aan te bieden. Deze cursus gaat verder dan de gebruikelijke adviezen, zoals het vermijden van cafeïne of minder schermtijd, en biedt leden diepgaande strategieën om hun slaap te verbeteren.

Lucy Day, hoofd van fitness en sport bij David Lloyd Clubs, zegt: “In het huidige wellbeing landschap is de rol van een personal trainer aanzienlijk uitgebreid. Het gaat niet langer alleen om fysieke conditie; trainers spelen nu een cruciale rol in het begeleiden van cliënten naar duurzame gezondheid. “Door trainingstechnieken te integreren die mentaal welzijn, stressmanagement en slaapkwaliteit ondersteunen, kunnen trainers cliënten helpen hun vitaliteit en veerkracht in elke levensfase te verbeteren.”

David Lloyd Clubs investeert in deze trend door slaap- en wellbeing workshops aan te bieden voor hun personal trainers (PT’s). Deze workshops stellen de David Lloyd trainers in staat leden beter te ondersteunen op het gebied van beweging, voeding, mentaal welzijn en stressmanagement, en zo een gezonder, langer leven te kunnen leiden.

3) AI-fitness oplossingen

Kunstmatige intelligentie (AI) staat op het punt om personal training en workouts te transformeren, met een toekomst waarin technologie en persoonlijke coaching naadloos samenwerken om slimmer en effectiever te zijn. Tegenwoordig generen AI-gestuurde oplossingen unieke trainingsprogramma’s en realtime feedback, evenals geavanceerde voortgangsmonitoring dankzij geavanceerde data-analyse.



In 2024 gebruikt 62% van de David Lloyd Club-leden een smartwatch, of andere smart apparaten, terwijl nog eens 10% van plan is om binnenkort met tracking te beginnen. Bijna de helft (47%) gebruikt technologie om hun gezondheid en fitness te optimaliseren.



In de nabije toekomst zullen workouts continu worden gemonitord door AI, waarbij direct aanbevelingen worden gedaan voor aanpassingen van de techniek en herstel- en scenario’s, aangepast op basis van unieke fysieke reacties. Deze technologie helpt leden hun fitnessdoelen sneller en veiliger te bereiken, terwijl het risico op blessures wordt verminderd.



David Lloyd Clubs loopt voorop in deze transformatie door te investeren in slimme technologie, zoals de Body Hub, die in alle clubs wordt aangeboden. In de Body Hub kunnen leden gezondheidsgegevens en doelen invoeren, en een volledige body scan ondergaan om hun biologische leeftijd te ontdekken. Dit resulteert in een gedetailleerd gezondheids- en fitnessrapport, dat aspecten omvat zoals metabolisme, flexibiliteit en cardiovasculaire fitheid.



In 2025 introduceert David Lloyd Clubs een nieuw, op AI gebaseerd programma, toegankelijk via de Body Hub. De software ontwerpt een volledig gepersonaliseerd trainingsschema, afgestemd op de apparaten in elke club.

4) Herstel na workouts

Herstel na een workout staat nu centraal in de wellbeingwereld. David Lloyd Clubs biedt hoogwaardige faciliteiten om optimaal te herstellen, zodat leden verfrist en opgeladen de club verlaten.

David Lloyd Clubs biedt percussie therapie aan om de bloedsomloop te stimuleren en herstel te bevorderen, een techniek die populair is bij topsporters. Daarnaast zijn hydromassage fauteuils geïntroduceerd in geselecteerde clubs, deze bevorderen ontspanning, verminderen spierspanning en stimuleren de bloedsomloop.



Warm- en koude therapie wint de laatste jaren aan populariteit. De Wim Hof-methode heeft bijgedragen aan de groei van koudetherapie, en David Lloyd Clubs biedt ijsruimtes en dompelbaden in hun Spa Retreats. De voordelen hiervan zijn onder andere meer energie, verlichting van spierspanning, het stimuleren van de gezondheid van het immuunsysteem en een sneller herstel.



Naast koudetherapie kunnen leden gebruik maken van experience douches, die de zintuigen stimuleren door afwisselend warm en koud water. Voor een complete herstel ervaring heeft David Lloyd Clubs ook Finse sauna’s en Himalaya zoutsauna’s om spierspanning te verminderen.

5) De ‘social’ revolutie binnen fitness

Steeds meer mensen zien fitnessclubs en sportscholen als plaatsen voor sociale interactie. Vooral jongere generaties zoeken naar gemeenschappen die gezondheid en welzijn bevorderen. Run Clubs zijn hier een goed voorbeeld van: gelijkgestemde mensen die een community zoeken. Deze clubs werden in 2024 zelfs bestempeld als de ‘nieuwe datingapps’ (bron: New York Times).



Generatie Z herdefinieert social cultuur door welzijn centraal te stellen. Meer dan de helft van de 18- tot 35-jarige Britten (54%) geeft de voorkeur aan een bezoek aan de sportschool boven een nachtclub (bron: Expedian). Ook blijkt uit een recente enquête dat de meerderheid van de studenten tegenwoordig liever gaat hardlopen dan stappen (bron: Evening Standard), wat laat zien dat mensen gezonde en duurzame leefstijl willen hebben. De opkomst van fitness influencers op social media heeft van sporten een aspiratieve levensstijl gemaakt. Daardoor zijn sportscholen niet alleen plekken om te trainen, maar ook social hubs die voor velen de kroegcultuur vervangen. Activiteiten zoals padel, tennis en groepslessen worden steeds populairder, niet alleen vanwege de fysieke voordelen maar ook door het sterke gemeenschapsgevoel dat ze creëren.



Ouders zoeken eveneens naar manieren om, in deze digitale tijd, verbinding met hun kinderen te maken. Uit onderzoek van David Lloyd Clubs blijkt dat 73% van de Britse vaders meer betrokken wil zijn bij activiteiten van hun kinderen, maar dat ze vaak barrières ervaren, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, afleiding door social media en budgettaire beperkingen.



Om gezinnen te stimuleren, heeft David Lloyd Clubs REBELS gelanceerd, een gezinsvriendelijke variant van hun Signature groepslessen. Dit programma, speciaal ontworpen voor ouders en kinderen van 8 tot 13 jaar om samen te sporten, is een primeur in de fitnessindustrie.



Deze lessen transformeren fitness bezoeken tot gezinsactiviteiten, waardoor gezondheid en sociale verbinding worden gecombineerd. Deze verschuiving heeft David Lloyd Clubs ertoe aangezet om te investeren in ruimtes die het samenzijn bevorderen, zoals co-working spaces, padelbanen, bars aan het zwembad en luxe spa’s, om de algehele ervaring te verbeteren.

6) Hormonen bepalen je training

Hormonale gezondheid en het bijhouden van je cyclus zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, nu mensen inzien hoe belangrijk het is om naar je lichaam te luisteren en je fitness routine daarop af te stemmen.



Google-zoekopdrachten naar hormonale gezondheid zijn sinds december 2023 met 72% gestegen (bron: Google Trends). Terwijl we de menopauze beschouwen als iets voor vrouwen, komt de ‘mannelijke menopauze’ ook veel voor, waarbij mannen depressie, verlies van spiermassa, slaapproblemen en vet-herverdeling ervaren aan het eind van hun 40e tot begin 50e (bron: NHS). Dit is iets om rekening mee te houden bij het opbouwen van een fitness routine, je lichaam anders moet worden getraind omdat het op middelbare leeftijd veranderingen ondergaat. Dit biedt mensen in de leeftijd van 40 en 50 de kans om hun routine aan te passen door meer gewicht training te doen om kracht op te bouwen.

7) Herstel thuis als een pro sporter

Herstel is net zo belangrijk als de training zelf. Hersteldagen en -behandelingen zijn essentieel om de effectiviteit van de training te maximaliseren, spieren te laten genezen en sterker te laten worden, waardoor je in de toekomst dezelfde oefeningen met minder inspanning kunt doen.



Er is een breder begrip dat rust en herstel net zo cruciaal zijn als de training zelf, dus in 2025 zijn de dagen van een stretch van tien minuten voorbij en wordt er meer geïnvesteerd in hulpmiddelen voor herstel, zoals apparaten voor roodlichttherapie, massage pistolen en compressietherapie.



Roodlichttherapie bevordert celregeneratie en versnelt spierherstel, terwijl massagepistolen gerichte verlichting bieden voor spierspanning en -pijn. Deze hulpmiddelen zijn, samen met foamrollers en apparaten voor koudetherapie, een integraal onderdeel geworden van het verbeteren van de mobiliteit, het verminderen van spierpijn en het voorbereiden van het lichaam op toekomstige trainingen.



David Lloyd Clubs biedt een scala aan herstelopties, waaronder hydromassage fauteuils, Theraguns en compressie laarzen. Deze tools zijn ontworpen om spierherstel te versnellen, mobiliteit te verbeteren en pijn te verminderen.