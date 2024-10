Beleef de herfst samen met Pathé: actie, thrillers en een dosis romantiek

Laatst geüpdatet op oktober 30, 2024 by Redactie

Nu de donkere, laatste maanden van het jaar zijn aangebroken is er geen betere plek om lekker warm films te kijken dan bij Pathé. De dagen worden korter, tijd dus om binnen te genieten van een gevarieerd filmaanbod. Hoewel Halloween bijna voorbij is, kun je bij Pathé je eigen dosis spanning halen met horrorfilms zoals Smile 2 en de duistere thriller Heretic. Voor de actie-liefhebbers komt Gladiator 2 uit, waarin het epische verhaal van Rome eindelijk verder gaat met in de hoofdrollen Paul Mescal, Pedro Pascal en Denzel Washington. Zin in een flinke dosis humor? Dan is De Z van Zus een heerlijke wegkijker. Deze komische film vertelt het hartverwarmende verhaal van tweelingzussen die, ondanks alles wat er op hun pad komt, onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven. Liever een meeslepend drama? Kijk dan naar Tegendraads, waar de komst van Italiaanse arbeiders de gemoederen in Twente doet oplaaien.



Liefhebbers van bijzondere verhalen kunnen genieten van de arthousefilm Conclave, waarin intriges en geheimen de pauselijke verkiezingen kleuren. In Here wordt op prachtige wijze de geschiedenis van een jarenlange liefde in beeld gebracht. De film herenigt Forrest Gump acteurs Tom Hanks en Robin Wright met regisseur Robert Zemeckis. Ook voor de jongste filmfans is er weer genoeg te beleven: Vaiana 2 biedt een avontuur vol magie en vriendschap. Voor een knusse filmavond op de bank kun je thuis genieten van topfilms zoals Deadpool & Wolverine en Twisters met Pathé Thuis.

Nieuwe specials bij Pathé

Ballet: Swan Lake – 8 november (IMAX en 2D)

Prins Siegfried moet tijdens zijn verjaardag een bruid kiezen, maar droomt van een perfecte liefde om aan de realiteit te ontsnappen. In een droom ontmoet hij de betoverde prinses Odette, die alleen door ware liefde kan worden gered. De tovenaar Rothbart probeert Siegfried te misleiden door zijn dochter Odile, vermomd als Odette, op hem af te sturen.

Shawn Mendes: For Friends & Family Only (A Live Concert Film) – 14 november

Beleef een exclusieve concertfilm van Shawn Mendes’ nieuwe album Shawn exclusief bij een aantal Pathé bioscopen. Gefilmd in Bearsville Theatre, voert hij het volledige album uit en deelt persoonlijke verhalen achter de nummers. Fans krijgen een intieme blik op zijn creatieve proces, net voor de albumrelease.

Nieuwe topfilms bij Pathé

De Z van Zus – 7 november

De A is van Afscheid, de B van Botsen en de Z is van Zus. Als kleine meisjes waren tweelingzussen Rianne en Juliette onafscheidelijk, maar nu ze volwassen zijn, kunnen ze niet meer van elkaar verschillen.

Gladiator 2 – 14 november (ook in IMAX, Dolby, 4DX, ScreenX)

In Gladiator II van Ridley Scott volgt het verhaal Lucius (Paul Mescal), die als kind de dood van de held Maximus heeft gezien. Jaren later wordt hij gedwongen te vechten in het Colosseum, onder het bewind van tirannieke keizers. Gedreven door wraak moet hij zijn verleden onder ogen zien om Rome’s oude glorie te herstellen.

Tegendraads – 14 november

In 1961 wordt Oldenzaal opgeschrikt door de komst van Italiaanse arbeiders die de textielindustrie komen versterken. Terwijl de Italianen de harten van Twentse meisjes stelen, zoekt de jonge Johanna naar vrijheid en probeert ze tegen de maatschappelijke verhoudingen in opstand te komen. De spanningen tussen de locals en nieuwkomers leiden tot de beruchte ‘Spaghettirellen’, waarbij Johanna en haar geliefde Francesco in het middelpunt staan.

Heretic – 21 november

Twee jonge missionarissen worden gedwongen om hun geloof te bewijzen wanneer ze aankloppen bij de verkeerde deur, begroet worden door de duivelse Mr. Reed (Hugh Grant) en vervolgens verstrikt raken in zijn dodelijke kat-en-muisspel.

Arthouse films bij Pathé

Conclave – 7 november

Na de dood van de paus vindt het conclaaf plaats, waar kardinalen van over de hele wereld hun stem uitbrengen. Kardinaal Lawrence (Ralph Fiennes) moet het proces in goede banen leiden, ondanks zijn eigen geloofscrisis. Terwijl schandalen aan het licht komen, ontdekt hij dat de overleden paus verre van heilig was. Conclave heeft een sterrencast bestaande uit Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow en Isabella Rossellini.

Here – 28 november

Here, gebaseerd op de graphic novel van Richard McGuire, speelt zich af op één plek in New England en vertelt de geschiedenis van die locatie, van prehistorie tot moderne tijden. De film volgt de herinneringen van generaties bewoners en biedt een visuele reis vol liefde, verlies en hoop. Regisseur Robert Zemeckis brengt het team van Forrest Gump opnieuw samen, met hoofdrollen voor Tom Hanks en Robin Wright.

KIDS films bij Pathé

Vaiana 2 – 27 november (ook in IMAX, Dolby, 4DX, ScreenX)

Na een oproep van haar helpende voorvaderen, reist Vaiana samen met Maui en haar nieuwe bemanning naar de verre zeeën van Oceanië en naar gevaarlijke, lang verloren wateren voor een avontuur dat ze nog nooit eerder heeft meegemaakt.

Nieuwe films bij Pathé Thuis

Deadpool & Wolverine (nu al Premium, reguliere huur vanaf 26-11)

Een energieloze Wade Wilson leeft een saai burgerleven, met zijn dagen als Deadpool achter zich. Maar wanneer zijn wereld bedreigd wordt, moet Wade met tegenzin opnieuw zijn pak aantrekken, samen met iemand met nóg meer tegenzin…

Twisters (nu al Premium, reguliere huur vanaf 20-11)

Een voormalige stormjager wordt overgehaald om terug te keren naar Oklahoma om met een nieuw team en nieuwe technologieën te werken. Naarmate het stormseizoen heviger wordt, ontstaan er nooit eerder waargenomen weersverschijnselen.

Alien: Romulus (Nu te koop, te huur vanaf 27-01)

Tijdens het verkennen van een verlaten ruimtestation komt een groep jonge ruimtekolonisten oog in oog te staan met de meest angstaanjagende levensvorm in het universum.

