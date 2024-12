Beleef de magie van December bij Pathé

Laatst geüpdatet op december 2, 2024 by Redactie

De feestdagen staan voor de deur, en bij Pathé kunnen filmliefhebbers zoals ze gewend zijn in december weer genieten van een gevarieerd aanbod van films en specials. Ontdek Wicked, de geliefde musical met Cynthia Erivo en Ariana Grande die nu als spectaculaire film op het witte doek te zien is of beleef het epische verhaal over hoe een wees een koning werd in Mufasa: The Lion King. Dompel jezelf onder in kerstsferen met André Rieu’s 2024 Christmas Concert of kies voor een ontroerend verhaal en laat je meeslepen tijdens de Nederlandse film Schitterend met Annet Malherbe, Holly Mae Brood en Lies Visschedijk. Aan actie is er deze maand ook geen gebrek met Marvel’s Kraven the Hunter, waarin je meer te weten komt over de oorsprong van een iconische Marvel-schurk, gespeeld door Aaron Taylor-Johnson.



Ook de jongste bezoekers worden niet vergeten, met vrolijke avonturen zoals Juf Braaksel en de geniale ontsnapping en Mees Kees op eigen benen. Blijf je liever lekker thuis op de bank? Dan biedt Pathé Thuis volop keuze voor een gezellige filmavond met Venom: The Last Dance, Loverboy: emoties uit of The Wild Robot.

Nieuwe specials bij Pathé

André Rieu’s 2024 Christmas Concert: Gold and Silver – 7 december

Beleef de magie van de feestdagen met André Rieu’s betoverende kerstconcert Gold and Silver, exclusief in de bioscoop. Geniet van kerstklassiekers in een schitterend winter wonderland, met het Johann Strauss Orkest en speciale gastartiesten zoals Emma Kok.

Nieuwe topfilms bij Pathé

Wicked – 5 december (OV en NL, IMAX, ScreenX, 4DX, Dolby Cinema, Dolby Atmos)

Wicked vertelt het verhaal van de heksen van Oz. Cynthia Erivo speelt Elphaba, een jonge vrouw met een groene huid die haar ware kracht nog moet ontdekken. Ariana Grande vertolkt Glinda, een populaire en ambitieuze student die haar eigen identiteit zoekt. De twee ontmoeten elkaar op de Shiz Universiteit in het magische Land van Oz, waar een onverwachte maar hechte vriendschap ontstaat die zwaar op de proef wordt gesteld.

Kraven the Hunter – 12 december (ook in IMAX, Dolby, 4DX, ScreenX)

Kraven the Hunter is het intense verhaal over hoe en waarom een van de meest iconische Marvel villains is geworden wie hij is. De film speelt zich af in de tijd voor zijn beruchte vendetta met Spider-Man en de titelrol wordt vertolkt door Aaron Taylor-Johnson. Verder met o.a. Russell Crowe en Ariana DeBose.

Schitterend – 12 december

Zes vrouwen, elk in een andere levensfase, staan voor hun eigen uitdagingen rondom zelfbeeld, schoonheid en maatschappelijke verwachtingen. Ze ontdekken dat loslaten en jezelf opnieuw uitvinden, soms precies is wat ze nodig hebben voor een schitterend leven.

Mufasa: The Lion King – 18 december (OV en NL, IMAX, Dolby Cinema, 4DX, Dolby Atmos)

In Mufasa: The Lion King vertelt Rafiki de legende van Mufasa aan de jonge leeuwenwelp Kiara, dochter van Simba en Nala. Hierbij wordt hij op eigenzinnige wijze ondersteund door Timon en Pumbaa.

De Jackpot – 19 december

Tien jaar na het winnen van 100 miljoen euro in een loterij, leven Rico (Sinan Eroglu) en zijn vrouw Samantha (Nicolette van Dam) een heerlijk luxe leven met hun zoontje. Niets is meer zoals het was, van hun huis tot hun uiterlijk.

KIDS films bij Pathé

Juf Braaksel en de geniale ontsnapping – 11 december

Juf Braaksel (Nicolette van Dam) is terug! Ze blijft maar nieuwe vreselijke regels verzinnen en alle beste vrienden en vriendinnen worden uit elkaar gehaald. Dat mag toch niet gebeuren? Lotte en Thijs willen er alles aan doen om haar te ontmaskeren en van school te verjagen.

Mees Kees op eigen benen – 22 december

Mees Kees is terug in een hartverwarmende familiefilm vol avontuur en nieuwe uitdagingen! Mees Kees moet van zijn moeder verhuizen en op eigen benen gaan staan. Terwijl Dreus op school druk bezig is met het organiseren van de vossenjacht, werkt Mees Kees met zijn klas aan een robotproject.



