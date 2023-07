Beleef de ultieme fly & drive in Estland!

Laatst geüpdatet op juli 3, 2023 by Redactie

Estland is een fascinerend land met een overvloed aan adembenemende landschappen en interessante bezienswaardigheden. Een van de beste manieren om dit alles te ervaren, is door een roadtrip te maken en de schilderachtige routes van het land te verkennen. Hier zijn enkele tips en hoogtepunten om je klanten een onvergetelijk reis te bezorgen.

Tallinn

Begin de roadtrip in de betoverende hoofdstad Tallinn, met zijn goed bewaarde middeleeuwse oude stad. Wandel door de geplaveide straten, bewonder de historische gebouwen en geniet van het uitzicht vanaf de Toompea-heuvel. Maar Tallinn is meer dan alleen zijn oude stad; ga op verdere ontdekkingstocht in de hippe wijken Telliskivi, Rotermann en Noblessner! Drink een heerlijk speciaalbiertje bij de bierbrouwerij van Pohjala, neem een duik in het zeewater of geniet van een heerlijke sauna bij de Iglosauna’s. Op zoek naar meer rust in Tallinn? Ga dan voor een dagje strand in Kakumäe of ontdek het typische landelijke leven in het Open Air Museum.

Lahemaa National Park

Op een uurtje rijden van Tallinn, in het noorden van Estland, ligt Lahemaa National Park. Het oudste en grootste nationale park van Estland. Hier vind je ongerepte bossen, schilderachtige kustlijnen en sfeervolle vissersdorpjes. Breng een bezoek aan het pittoreske dorpje Altja en bewonder de prachtige Käsmu kapiteinshuizen. Nog niet genoeg gezien van het park? Blijf dan wat langer en verblij in één van de historische manor huizen die het park rijk is. Geniet heerlijk een paar dagen van de natuur en ga picknicken of zwemmen in één van de bogs in het natuurpark.

Tartu

Op 2,5 uur rijden van Tallinn vind je de levendige studentenstad Tartu. Bezoek de historische Tartu University en maak een wandeling langs de rivier de Emajõgi. Geniet van de bruisende sfeer in de oude stad en proef heerlijke lokale lekkernijen in een van de vele gezellige cafés. In 2024 is Tartu de Culturele Hoofdstad van Europa en vind je hier talloze evenementen op het gebied van cultuur, dans en muziek. Verder vind je in Tartu verschillende street art uitingen, pak de fiets of ga met de benenwagen op zoek naar prachtige muur tekeningen!

Pärnu

Maak een tussenstop in de badplaats Pärnu, gelegen aan de westkust van Estland. Ontspan op de prachtige zandstranden, wandel over de gezellige Rannapromenaad (Strandboulevard) en verken de charmante oude binnenstad. Pärnu staat ook bekend om zijn kuuroorden, dus ook een heerlijke spa behandeling kan op het programma van jouw klanten. Liever iets actiefs? Ga suppen op de rivier en verken de stad vanaf het water, ook kun je in Pärnu heerlijk fietsen, dus huur een fiets en trek erop uit!

Saaremaa

Sluit de roadtrip af met een bezoek aan het grootste eiland van Estland, Saaremaa. Neem de veerboot vanaf het vasteland en verken het rustige platteland, de prachtige kustlijn en de middeleeuwse kastelen. Breng een bezoek aan het historische stadje Kuressaare en ontdek het beroemde Kuressaare linnus, een van de best bewaarde middeleeuwse kastelen in de Baltische staten.



Estland is een fantastische bestemming om met de auto te ontdekken. Het land is goed verbonden via een uitgebreid wegennetwerk; de wegen zijn goed onderhouden en rijden in Estland is veilig en comfortabel. Een auto huur je gemakkelijk op het vliegveld en zo beleven jouw klanten de ultieme fly & drive!