Beleef de ultieme roadtrip op Madeira

maart 28, 2024

We naderen het seizoen van de vrije dagen en langere vakanties, wat een perfect moment is om een reis naar zonovergoten Madeira te overwegen. Ben je op zoek naar een stedentrip, ontspanning of juist een actief avontuur? Het eiland Madeira heeft het allemaal. Met de auto, camper of cabrio kun je de mooiste plekken van het eiland ontdekken, wat het de perfecte bestemming maakt voor iedere reiziger. Start de motoren en zet je zonnebril op: dit is de ultieme roadtrip op het groene eiland Madeira. Tijdens deze roadtrip nemen we je mee naar gebieden op het eiland die ieder zijn eigen karakter hebben. Van de lage kust tot ongekende hoogtes, deze plekken wil je bezoeken tijdens je roadtrip op Madeira.

(Bijna) altijd zon bij Ponta do Sol

Ponta do Sol Credits: Simom Zino

De naam verraadt het waarschijnlijk al, maar dit is een van de meest zonnige plekken op Madeira. Hier ligt het aantal zonuren in de zomer gemiddeld tussen de 8 en 10 uur, in de wintermaanden neemt dit iets af tot ongeveer 5 tot 7 uur zon per dag. Op het kiezelstrand kun je goed vertoeven onder de rieten parasols of in het café op de klif genieten van een cappuccino op een zonovergoten terras. Het liefst zou je hier een hele dag kunnen spenderen, maar er zijn nog zo veel mooie plekken te ontdekken. Op naar de volgende locatie!

Paul da Serra’s ongekende hoogte

Uitzicht bij Paul da Serra Credits: Carlos Gouvia

We rijden door het binnenland en schieten meteen de hoogte in. Onderweg verandert het landschap van tropische bloemen en planten naar hoge eucalyptusbomen tot de uitgestrekte hoogvlakte van Paul da Serra. Dit natuurgebied ligt op 1.400 meter hoogte en wordt omringd door bergtoppen en valleien. Het staat bekend om zijn spectaculaire uitzichten en het mistige laurierbos Fanal, de uitgelezen plek voor een prachtige hike. Door de hoge ligging kan het natuurgebied soms gehuld zijn in wolken en mist wat een mystieke sfeer geeft. Reizigers met een cabrio, neem een regenjasje en dikke trui mee want het kan hier flink afkoelen.

De mystieke vallei van Chão da Ribeira

Chão da Ribeira vallei Credits: Visit Madeira

Deze vallei kenmerkt zich door het prachtige uitzicht waar Madeira bekend om staat. De hoge kliffen en gebergten die direct overgaan in de Atlantische Oceaan. Ook wonen hier veel boeren in traditionele Madeiraanse huizen, wat te zien is aan de terrasvormige landbouwgrond. Dit gebied is een populaire plek om te wandelen met de omringende bossen, kronkelende beekjes en het prachtige uitzicht op zee. Langs de weg zie je regelmatig blokhutten met barbecues waar je gebruik van kunt maken, iets wat op meer plekken van het eiland te zien is. Vooral in het weekend is het enorm gezellig, want dan zijn er vooral locals te vinden.

Het uitzichtpunt van Miradouro da Cabeça

Uitzichtpunt van Miradouro da Cabeça Credits: Filipe Mendonca

Het rijden door de kleine dorpjes is al een avontuur op zich en als je dan ook nog eens uitkomt bij een prachtig uitzichtpunt, dan is je roadtrip wel echt compleet. Miradouro da Cabeça heeft het eigenlijk allemaal: natuur, zee en de traditionele huisjes van Madeira. Je kunt hier eindeloos de verte in staren en even uitrusten op een van de zitbankjes. Dit is het indrukwekkende landschap dat Madeira je heeft beloofd.

Het authentieke Santana

Traditionele huisjes van Santana Credits: Solcaco Hotel

We rijden door naar het pittoresk dorpje Santana, dat aan de noordkust van het eiland ligt. Het staat bekend om zijn karakteristieke driehoekige huisjes, ook wel “Palheiros” of “Casas de Colmo” genoemd. Deze traditionele huizen zijn gemaakt van stro en hout en staan echt symbool voor Madeira. Het is een toeristische hotspot, maar zeker de moeite waard om even de auto voor te parkeren en rond te lopen. Hier proef je echt de cultuur en lijkt de tijd even stil te staan.

Slingerend richting Ribeiro Frio

Ribeiro Frio Credits: Filipe Mendonca

Op naar onze laatste plek van de route! Door de slingerbochten waan je jezelf tussen het dichtbeboste landschap en kom je uit bij Ribeiro Frio. Even lijkt het alsof je in een bos op de Veluwe bent, maar het is toch echt Madeira. Er is namelijk een divers microklimaat die ervoor zorgt dat er veel verschillende soorten flora en fauna groeien. Deze plaats is een bekend startpunt voor verschillende wandelroutes, waaronder de levada-wandelingen, die langs de karakteristieke irrigatiekanalen van het eiland lopen. Voor de echte hikers onder ons, hier begint ook de levada-wandeling PR 9 naar Caldeirão Verde. Een route van ongeveer 6,5 uur waar je de Palheiros, watervallen en laurierbossen tegenkomt. Een echte uitdaging die je niet teleur zal stellen.



Voor het echte roadtrip gevoel en om de plekken terug te vinden, kun je hieronder de map van Madeira zien met alle punten van de route. Voor meer informatie bekijk de website www.visitmadeira.com.