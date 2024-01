Beleef de winter in La Rosière

Laatst geüpdatet op januari 18, 2024 by Redactie

Het wintersportseizoen in La Rosière is in volle gang en het belooft een mooie winter te worden met vele activiteiten. Met op enkele kilometers de Mont Blanc en vlakbij de grens met Italië heeft La Rosière een perfecte uitvalsbasis voor een fantastische wintersportvakantie. Mede door deze ligging en de gunstige klimaatomstandigheden geniet je hier vrijwel de hele winterperiode van half december tot eind april van sneeuwzekerheid. Benieuwd naar de hoogtepunten in La Rosière deze winter? Lees dan verder.

Van Frankrijk naar La Dolce Vita

La Rosière ligt op slechts een paar kilometer van de Mont Blanc en van de ingang van de Col du Petit Saint-Bernard verwijderd. Het unieke skigebied Espace San Bernardo in de noordelijke Alpen verbindt door middel van 154 km aan skipistes La Rosière met La Thuile in Italië. Het gebied profiteert van gunstige weersomstandigheden. Dit zorgt voor een optimale sneeuwval gedurende het hele seizoen. De skipistes zijn toegankelijk voor beginners tot aan gevorderden.

Activiteiten die je wintersport nóg leuker maken

Sneeuwgolf

Buiten de wintersport zijn er tal van leuke activiteiten te beleven in La Rosière om je wintersport onvergetelijk te maken. Zo is er een sneeuwgolf toernooi dat georganiseerd wordt en toegankelijk is voor nieuwsgierige beginnende of ervaren golfers. Het is een leuke kans om een nieuwe manier van golfen te ontdekken.

27 km aan wandelpaden

La Rosière heeft een wandelnetwerk van 27 km, waarvan 12 km geheel verzorgd en geprepareerd is. Met een voetgangerspad heb je als wandelaar onbeperkte toegang tot 5 skiliften die je omhoog brengen. De wandelpaden zijn te voet of met sneeuwschoenen goed bereikbaar om te genieten van de spectaculaire vergezichten.

Theater middenin de natuur

Verscholen in het bos ligt het openlucht theater dat volledig opgaat in de omgeving. Het theater is volledig duurzaam gebouwd en biedt een capaciteit tot 200 personen om te genieten van verschillende evenementen.

Bon appétit

La Rosière is rijk aan vele gezellige restaurants. Ga bijvoorbeeld eten bij Le Terroir des Vignobles. In de winter van 2023 openden Judith en Alexandre hun high-end etablissement. Ze bieden een verfijnd menu met een selectie van ‘verborgen parels’. Alexandre werkt in de keuken aan de voor- en nagerechten en Judith sluit met een heerlijk dessert de avond af. Hier geniet je van een echt culinaire ervaring tegen toegankelijke prijzen.



Op de piste ligt PARADiS waar je de lekkerste gerechten eet die zijn gemaakt met lokale producten. Er is voor zowel vleesliefhebber als vegetariër voldoende keus uit zorgvuldig bereide gerechten



De wintersport kan niet voorbijgaan zonder heerlijke Raclette en Fondues te hebben gegeten. Op een steenworp afstand van de piste ligt L’Ancolie. Dit familiehotel is omgetoverd tot een karakteristiek restaurant waar de Raclette en Fondues overheerlijk zijn. Op het terras is er een prachtig uitzicht op de vallei.

Slaap, eet, ski & herhaal…

Een fijne accommodatie om je even te kunnen terugtrekken is niet onbelangrijk. La Rosière heeft voor ieder wat wils.



Kies bijvoorbeeld voor een verblijf in de nieuwe Lodge des Glaciers, gelegen in het hart van het skigebied en aan de voet van de pistes, dat in december 2023 is geopend door Altitude Résidence. Of blijf slapen in Club Med dat in 2021 opende in La Rosière en werkt met een all-inclusive methode.



Daarnaast zijn er ook een aantal hotels die zich onderscheiden door de wellness faciliteiten die ze aanbieden zoals bijvoorbeeld Hotel Alpen Lodge, I.L.Y hotels of Hotel Alarena.

Duurzaam toerisme: Flocon Vert

De ‘Flocon Vert’ (de groene sneeuwvlok) is een label dat wordt toegekend aan bergbestemmingen die kunnen aantonen dat ze zich inzetten voor duurzaam toerisme. Dit label is ontwikkeld door de non-profit organisatie Mountain Riders om bergliefhebbers te helpen bij het identificeren van de meest milieuvriendelijke toeristische bestemmingen. Kiezen voor een skigebied dat de Flocon Vert heeft gekregen, is een manier om verantwoord toerisme te ondersteunen. La Rosière heeft 28 november 2023 dit mooie label toegekend gekregen.

Deze evenementen wil je niet missen:

23 januari 2024 – Skitour wedstrijd

9 februari 2024 – The White Trail

13 februari 2024 – Carnavalsfeest

28 maart 2024 – Winter Golf

10 t/m 17 april 2024 – Band’s camp Academy