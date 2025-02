Beleef dit jaar een magisch carnaval in Kroatië!

Laatst geüpdatet op februari 3, 2025 by Redactie

Elke winter komt Kroatië tot leven met de bruisende kleuren, geluiden en tradities van carnaval. Het is een tijd waarin de dagelijkse sleur plaatsmaakt voor feestelijke uitbundigheid en creatieve expressie. Dit eeuwenoude gebruik wordt in heel Kroatië gevierd, met elk gebied dat zijn eigen unieke invulling geeft aan het feest. Van de beroemde optochten in Rijeka tot de mystieke klokkenluiders van de Kvarner-regio, carnaval weerspiegelt de rijke geschiedenis en folklore van Kroatië. Dus trek je kostuum aan, zet een masker op en dompel je onder in de vreugde van het Kroatische carnaval. Hieronder een overzicht van enkele van de meest prominente carnavalsvieringen in Kroatië:

Rijeka: Een internationaal spektakel

Het carnaval van Rijeka, gelegen aan de Adriatische kust, is de onbetwiste ster van de Kroatische carnavalsvieringen en trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. De festiviteiten beginnen traditioneel op 17 januari met de verkiezing van de carnavalskoningin en de overdracht van de stadssleutels aan de “Meštar Toni”, een ceremoniële leider. Wat volgt is een reeks kleurrijke evenementen, zoals het Damesbal en een kindercarnaval. Het hoogtepunt is zonder twijfel de grote carnavalsoptocht, waarbij honderden praalwagens en duizenden gemaskerde deelnemers door de straten trekken. Het carnaval van Rijeka wordt zelfs erkend als één van de grootste carnavalstradities in heel Europa.

Omgeving van Rijeka en Opatija: De klokkenluiders (Zvončari)

Een van de meest fascinerende aspecten van het Kroatische carnaval zijn de Zvončari, traditionele klokkenluiders die voornamelijk in de Kvarner regio actief zijn. Deze mannen, gekleed in schapenvachten en met grote bellen rond hun middel, voeren rituele dansen uit om boze geesten te verdrijven en de komst van de lente te vieren. Hun kleurrijke hoeden, versierd met linten en bloemen, variëren per dorp en geven uitdrukking aan lokale tradities. Tijdens de carnavalsperiode trekken ze van dorp tot dorp in een levendig spektakel dat draait om muziek, dans en satire. Het is een oude traditie die zelfs is opgenomen in de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

Opatija: Waar plezier, creativiteit en kleur samenkomen

Opatija, gelegen aan de Kvarnerbaai, biedt bijna zeven weken lang een betoverende carnavalsbeleving vol tradities, spektakel en plezier. Hoogtepunten zijn de kleurrijke Kinder-Carnavalsoptocht op 16 februari, waarin meer dan 3.000 jonge deelnemers hun creatieve maskers presenteren in een levendige parade. Op 23 februari volgt de Balinjerada, een spectaculaire zeepkistenrace die de straten tot leven brengt. Het carnaval eindigt met de humoristische ‘Kukalka’, uitgevoerd door de lokale vereniging ‘Opatija Seagulls’ in het ondiepe water. Met deze unieke activiteit wil de vereniging op een bijzondere manier een gezonde levensstijl promoten, gecombineerd met het plezier van het hele jaar door zwemmen in de zee.

Kaštela: Het gemaskerde bal

In de regio Dalmatië bieden de zeven nederzettingen van Kaštela een unieke kijk op carnaval. Hier vind je de traditionele “Poklade”-feesten, met een mix van maskeradeballen, straatparades en optredens. Een opmerkelijk gebruik is de “huwelijksstoet”, een theatrale optocht waarin paren in kostuums door de stad trekken, vaak met een humoristische ondertoon.

Samobor: Het oude “Fašnik”-ritueel

Samobor, een charmant stadje nabij Zagreb, viert al meer dan 190 jaar het traditionele “Fašnik”. Hier draait carnaval vooral om satire, folklore en humor. Gedurende tien dagen vullen de straten zich met optochten, muziek en dans. Lokale inwoners en bezoekers verkleden zich in creatieve en vaak humoristische kostuums om de draak te steken met actuele gebeurtenissen. Een belangrijk onderdeel van Fašnik is de symbolische veroordeling en verbranding van een pop genaamd “Fašnik” op het hoofdplein van Samobor, die alle zorgen van het afgelopen jaar vertegenwoordigt.

Đakovo: De Bušari festiviteiten

In Slavonië viert de stad Đakovo carnaval met de traditionele “Bušari” festiviteiten. Dit evenement combineert folklore, muziek en gastronomie, waarbij lokale gerechten worden geserveerd en traditionele liederen worden gezongen. Kostuums weerspiegelen hier vaak de oude Slavische overtuigingen, met mythologische figuren en kleurrijke, handgemaakte maskers die het kwaad symbolisch verdrijven. De straten vullen zich met gemaskerde deelnemers die oude rituelen in ere houden, wat zorgt voor een authentieke en culturele ervaring.

Beeld © Edin Tuzlak