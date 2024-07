Beleef met Pathé buitenbios de beste films onder de sterren

Laatst geüpdatet op juli 29, 2024 by Redactie

De zomer is in volle gang en dat betekent heerlijk de beste films kijken in de buitenlucht! Met een hapje en drankje, gezellig met familie en vrienden wegzwijmelen, adem inhouden van de spanning of juist keihard ontspannen lachen: het kan allemaal tijdens de buitenbioscopen van Pathé. Ook dit jaar staan er weer diverse mooie evenementen op de planning: de buitenbioscoopagenda van Pathé belooft voor ieder wat wils op locaties in heel Nederland!

ROOFTOP CINEMA LEIDSCHE RIJN

De Rooftop Cinema op het dakterras van Utrecht Leidsche Rijn is zoals gewoonlijk de hele zomer te bezoeken om te genieten van de nieuwste films onder de sterrenhemel, waaronder Inside Out 2, Despicable Me 4, Borderlands en andere toptitels. Dit is het negende jaar dat de Rooftop Cinema te beleven is op het 25-meter hoge dakterras met uitzicht over de skyline van Utrecht. Het dak is volledig omgebouwd tot een openluchttheater met een groot scherm, zomerse aankleding, hangmatten en kleurrijke kussentjes zodat bezoekers zich echt in een zomervibe wanen. De bovenbar is na vijf jaar voor het eerst weer open. Er wordt één film per dag vertoond en de film start vlak na zonsondergang. Meer informatie en tickets via https://www.pathe.nl/rooftopcinema.

CINEMA AT THE BEACH – NIJMEGEN

Samen met Sup & Surf organiseert Pathé een heuse beach cinema op het strand naast Pathé Nijmegen. Op 22, 23 en 24 augustus 2024 vindt deze unieke filmbeleving plaats op het strand van de Lentse Plas. Elke avond wordt er een topfilm afgespeeld na zonsondergang. Dit jaar zijn dat Batman: The Dark Knight, Lion en Bohemian Rhapsody. Meer informatie en tickets via: https://www.pathe.nl/buitenbiosnijmegen.

OVERIGE PATHÉ BUITENBIOSCOPEN

Naast de Rooftop Cinema en Cinema at the Beach zijn er ook nog diverse andere buitenbioscopen. Een aantal daarvan is gericht op studenten tijdens de introweken in Groningen, Tilburg en Delft. Andere screenings zijn voor iedereen toegankelijk. Tickets voor deze filmvertoningen zijn te verkrijgen via de organisatoren.

10 augustus: Pathé x Stadsvilla Sonsbeek Buitenbios – Wonka (vrije toegang voor iedereen)

15 augustus: KEI Week buitenbios Groningen – The Fall Guy (voor studenten)

20 augustus: TOP Week buitenbios Tilburg – Puss in Boots (voor studenten, maar vrije toegang voor iedereen)

20 augustus: Owee Buitenbios Delft – The Fall Guy (voor studenten)

13 september: Buitenbios 50 jaar Zaanstad- The Fall Guy (vrije toegang voor iedereen)

14 september: UITMarkt Ede, Stadspark – The Fall Guy (vrije toegang voor iedereen)

20 + 21 september: Zomer in Tilburg buitenbios – Mrs Harris Goes to Paris + Back To Black (vrije toegang voor iedereen)