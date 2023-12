Beleef nu de Efteling thuis

Laatst geüpdatet op december 4, 2023 by Redactie

De Efteling, RTL en Videoland kondigen een nieuwe samenwerking aan. Dat is goed nieuws voor de vele fans van het populaire attractiepark én liefhebbers van alle Efteling-programma’s. Vanaf 4 december is bij Videoland een nieuwe Efteling-omgeving te bezoeken waar de kijker kan genieten van Efteling-programma’s. Ook ontvangen abonnees van het RTL Thuis&Uit-platform gedurende het hele jaar Efteling-aanbiedingen. Daarnaast worden Efteling-bezoekers verrast met een Videoland abonnement van een maand om de Efteling thuis te beleven.

Samenwerking op het gebied van programmering

Videoland komt met een speciale Efteling-omgeving waar Efteling-programma’s in één oogopslag te zien zijn. Deze omgeving wordt de komende maanden verder uitgebouwd. Daarnaast creëren de Efteling en RTL & Videoland gezamenlijk ook nieuwe en unieke Efteling-programma’s voor zowel RTL 4 als Videoland, zoals de gloednieuwe serie ‘Wonderlijke sprookjes’ van 1 minuut bij RTL 4 waarbij de langere versie bij Videoland te streamen is. Tevens kunnen Videoland abonnees voor het personaliseren van hun profielfoto binnenkort óók kiezen uit bekende Efteling-bewoners.

Exclusieve voordelen

Efteling-bezoekers ontvangen vanaf 1 januari een aanbieding van Videoland om hun Efteling-beleving thuis te verlengen. Daarnaast krijgen 1,3 miljoen abonnementhouders van Videoland voordeel bij aanschaf van hun Efteling-tickets en -verblijf. Via RTL Thuis&Uit ontvangen Videoland abonnees speciale aanbiedingen.



Ellen van den Berghe, CMO RTL & Videoland: ‘Een samenwerking tussen twee unieke Nederlandse entertainmentmerken laat zien dat sprookjes echt bestaan. Met dit partnership zijn we in staat de Efteling-beleving via RTL en Videoland te verlengen en bij de mensen thuis te brengen’.



‘Dit is werkelijk de bekroning van een al lang lopende commerciële samenwerking tussen RTL en de Efteling. Nu maken we écht gebruik van elkaars unieke toegevoegde waarde. De Wonderlijke sprookjes die we geproduceerd hebben voor RTL en Videoland passen perfect bij het doel van de Efteling. We willen verbinden door de kracht van verhalen’. Koen Sanders – Directeur Product, Markt & Imago – Efteling.

Over de Efteling-programma’s

De programma’s van de bekende Efteling-bewoners Jokie en Sprookjesboom zijn zeer succesvol op Videoland. Hoog tijd om het Efteling-aanbod uit te breiden.



We starten vanaf 4 december met een gloednieuwe serie waarin sprookjes centraal staan. Het Sprookjesbos is immers al 71 jaar het kloppend hart van de Efteling. Je kunt wel zeggen dat sprookjes verankerd zijn in het DNA van de Efteling. In de 9-delige serie ‘Wonderlijke sprookjes’ bekijk je iedere dag een betoverend verhaal. In een verkorte versie van 60 seconden zijn deze sprookjes vanaf 4 december als ‘minuutjes’ ook te zien op RTL.



Meer sprookjes ontdek je in ‘De Sprookjes van Klaas Vaak’: de serie waarin Klaas Vaak met zijn magische zandtekeningen de mooiste sprookjes tot leven brengt.



In de serie ‘Het verhaal van…’ kunnen liefhebbers de verfilmde verhalen bekijken en zo nóg meer details ontdekken. We starten met de verhalen over de Sprookjessprokkelaar en Baron 1898. Later voegen we de verfilming van het verhaal van Joris en de Draak toe.



Bekijk jij de Efteling ook graag vanuit je luie stoel? Neem dan een kijkje bij de Efteling-attracties; een serie waarin je wandelt door het Sprookjesbos en een ritje maakt in allerlei Efteling-attracties.



In 2024 voegen we meer Efteling-content toe. Naast enkele Efteling-musicals en de succesvolle serie ‘Marjolein en het geheim van het slaapzand’, krijgen kijkers via de verschillende making-of series een uniek kijkje achter de schermen bij de bouw van Efteling-attracties en de theatershow CARO. En in de serie ‘De Magische Klok’ duiken we de geschiedenis van de Efteling in en onthullen we in elke aflevering een ander stukje uit ons rijke archief.