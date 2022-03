Belfast, de nieuwe hotspot voor een Europese stedentrip 2022

Muziek en Belfast zijn voor velen al langer onlosmakelijk met elkaar verbonden maar dat de Noord-Ierse hoofdstad zich ook op veel andere manieren onderscheidt, is minder bekend. Met de recentelijke toetreding van Belfast tot de top 20 meest duurzame bestemmingen ter wereld, de award voor gastvrijheid en gastronomie van Killeavy Castle Estate en UNESCO muzikale benoeming, komt de veelzijdigheid van Belfast in de schijnwerpers. Bovendien is het de ideale uitvalsbasis voor een mix van countryside en citylife. Bezoek bijvoorbeeld ook de Giant’s Causeway, de indrukwekkende rotspartijen langs de noordkust boven de Noord-Ierse hoofdstad en geniet daarnaast van de enorme keuze aan duurzame hotels, hectares aan prachtige parken en een scala aan gastronomische hoogstandjes en oprechte gastvrijheid in de stad. Het is gemakkelijk om jezelf onder te dompelen in Belfast, een van de meest duurzame steden ter wereld, wat ons betreft de nieuwe hotspot van 2022.

De muzikale geest van Belfast

Belfast is de eerste stad op het eiland Ierland die de City of Music-status heeft gekregen waar het rijke muzikale erfgoed gevierd wordt en die haar buitengewone bijdrage aan muziek erkent. Verschillende muzikanten van eigen bodem waren betrokken, waaronder zanger en gitarist Gary Lightbody van de band Snow Patrol en de voor een Emmy genomineerde componiste Hannah Peel. Als houder van de titel en onderdeel van UNESCO’s City of Music-programma en het bredere Creative Cities Network, zal Belfast de komende jaren een reeks grote muziekevenementen organiseren.

Een aanrader om Belfast als muziekstad te ervaren is de Belfast Traditional Music Trail, die begint in de bar The Dirty Onion in het bruisende Cathedral Quarter. Maar vergeet ook niet de diversiteit aan locaties voor livemuziek te bezoeken.

Een van de duurzaamste bestemmingen ter wereld

De stad Belfast staat in de officiële lijst van de Top 20 duurzame bestemmingen ter wereld. Deze lijst wordt jaarlijks samengesteld door Global Destination Sustainibility Index (GDS-Index) en met 70,7% is Belfast dit jaar toegetreden tot de top 20. Een van de grootste, ‘groene’ partnerschap is een nieuwe samenwerking met wereldwijde duurzaamheidsexpert Green Tourism, die best-practice duurzaamheidsnormen beoordeeld en uitreikt aan het bedrijfsleven.

Ervaar zelf Belfast op een duurzame wijze: Verken de stad in een rustig tempo te voet, van de Titanic Belfast tot een self-guided Game of Thrones-wandeltocht, of bezoek de beroemde St George’s Market, of een van de vele musea of kunstgalerijen. Daarnaast zijn er ook tal van prachtige natuurlijke landschappen in de nabije omgeving te ontdekken – van de prachtige botanische tuinen en het rustige Lagan Jaagpad tot een klim naar Cave Hill, een van de gemakkelijk te bereiken heuvels en bergen rondom de stad.

Slapen in een kasteel: Killeavy Castle Estate bekroond met luxe award

Op nog geen uur rijden van Belfast ligt Killeavy Castle Estate. Dit, in 2019 geopende, landelijk toevluchtsoord in Noord-Ierland heeft de prijs Luxury Castle Hotel (Europe) Award 2021 gewonnen. Het landgoed is gevestigd aan de voet van de Slieve Gullion-berg in County Armagh en het middelpunt is het indrukwekkend mooi gerenoveerde Killeavy Castle – een monumentaal negentiende-eeuws juweel in zijn oude glorie hersteld. Dit is een unieke beleving voor fijnproevers met smakelijke proeverijen en ‘van boer tot bord’ eetervaringen. En goed te combineren met natuurbelevenissen door de rustige ligging – van bosbaden tot landgoedwandelingen en destilleerderijtochten tot begeleide wandelingen naar de top van de mystieke bergen van Gullion.

Vanaf het begin is het boetiekhotel met 45 kamers, waar duurzaamheid centraal staat, gebouwd met eco-referenties met het uiteindelijke doel klimaatneutraal te worden. Er zijn al verschillende nieuwe groene initiatieven gelanceerd, waaronder de ontwikkeling van een ommuurede landgoedtuin en een boerderijwinkel.

Covid maatregelen in Noord-Ierland

Noord-Ierland past een systeem toe waarbij landen worden ingedeeld in drie categorieën (groen, rood en oranje) en de maatregelen die worden genomen, zijn afhankelijk van het land van herkomst of doorreis van bezoekers. Meer informatie is te vinden op de website van de regering van Noord-Ierland. We raden je aan om regelmatig de website van de Ierse overheid te raadplegen voor de laatste informatie.