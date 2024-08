Belgische Frietendag – Is het friet of patat?

Laatst geüpdatet op augustus 1, 2024 by Redactie

Het is een vraag die vaak ter sprake komt aan de eettafel of in de kroeg: zeg je friet of patat? Op donderdag 1 augustus, Belgische Frietendag, besluit Too Good To Go, ’s werelds grootste marktplaats voor voedseloverschotten, op deze eeuwige discussie eens en voor altijd antwoord te geven. Het verlossende woord? Friet, natuurlijk! Op deze dag vieren we niet alleen de friet, maar vragen we ook aandacht voor de positieve impact die we samen kunnen maken door bewuster om te gaan met ons voedsel. Dus of je nu tot #Teampatat of #Teamfriet behoort, laten we deze dag gebruiken om van onze geliefde frietjes te genieten en tegelijkertijd de strijd tegen voedselverspilling aan te gaan met de beste tips en zero-waste recepten.

De oorsprong van friet: puur Belgisch

We snappen de verwarring want de oorsprong ligt in de Franse en Vlaamse taal: patates frites. Waar ‘patat’ verwijst naar de aardappel zelf, zijn de goudgele reepjes aardappel, gebakken in hete olie, in België zonder twijfel bekend als ‘friet’. En dat is niet zonder reden. De kunst van het frietbakken heeft diepe wortels in de Belgische cultuur, waar het al eeuwenlang wordt beschouwd als een nationaal erfgoed. Meer dan 60% van de Belgen eet zelfs wekelijks een portie friet. Vandaar dat het tijd wordt dat we de Belgische benaming omarmen – zeker op hun eigen nationale feestdag!

Voorkom verspilling van de goudgele delicatesse

Het grootste belang van Too Good To Go ligt echter in het voorkomen dat frietjes verspild worden. Voedselverspilling is wereldwijd een groot probleem en ook frietjes belanden te vaak in de prullenbak. Daarom deelt Too Good To Go op deze feestelijke dag enkele top tips om jouw frietjes lekker te houden en wat je met de restjes kunt doen. Want zeg nou zelf, zelfs de laatste friet verdient een tweede kans!

Zo houd je afhaalfrieten lekker knapperig

De meesten van ons geven de voorkeur aan heel knapperige friet. Sterker nog, het zijn vaak de frietjes onderin de zak, die erg zacht zijn, die we op ons bord laten liggen. Om ervoor te zorgen dat je afhaalfrietjes hun knapperigheid zoveel mogelijk behouden tijdens de paar minuten reizen tussen de snackbar en thuis, delen we graag wat tips:

Een beetje zout op je frietjes? Liever niet: het zout maakt de frieten onmiddellijk slap. Wacht dus tot je thuis bent en de frietjes serveert om ze te zouten.

Vraag om een apart bakje saus: Friet met saus wordt veel sneller zacht. Bovendien, als je frietjes over hebt en ze zitten vol saus, kun je ze de volgende dag niet meer eten.

Laat de plastic zak open tijdens de rit naar huis: heb je je ooit afgevraagd waarom ze bij de snackbar gaatjes prikken in de verpakking van je frietjes, of er zelfs scheuren in maken? Dat is niet om je extra te laten genieten van de geur van verse frietjes, maar ook dit zorgt ervoor dat ze niet zompig worden.

Wanneer friet net uit het hete vet komt, is het heerlijk knapperig. Maar zodra de friet in een afgesloten verpakking belandt, begint de stoom die van de frietjes komt zich op te hopen. Door de gaatjes en de plastic zak niet af te sluiten, laat je de stoom ontsnappen en behoud jij perfect knapperige frietjes.

Friet opwarmen? Zo zijn je frietjes de volgende dag nog steeds lekker

In de pan: Dit is de eenvoudigste en snelste methode. Doe de frietjes een paar minuten in de pan met een scheutje olijfolie of een beetje boter. Zorg voor één laag in de pan, zodat je ze gelijkmatig aan alle kanten kunt bakken. Als je een grote hoeveelheid opnieuw moet opwarmen, kun je dit beter in meerdere porties doen of opnieuw opwarmen in de oven.

In de oven: Ideale methode als je veel frieten opnieuw moet opwarmen. Verwarm de oven voor op de maximale temperatuur (230°C). Leg je frieten dan in een enkele laag op… de bakplaat (de metalen plaat van je elektrische oven waarvan de naam geen toeval is!). Als je wilt, kun je bakpapier gebruiken. Laat ze een paar minuten in de oven staan en houd ze goed in de gaten.

Ideale methode als je veel frieten opnieuw moet opwarmen. Verwarm de oven voor op de maximale temperatuur (230°C). Leg je frieten dan in een enkele laag op… de bakplaat (de metalen plaat van je elektrische oven waarvan de naam geen toeval is!). Als je wilt, kun je bakpapier gebruiken. Laat ze een paar minuten in de oven staan en houd ze goed in de gaten. De airfryer: Als je een airfryer hebt, kun je die gebruiken om de frietjes snel en efficiënt op te warmen in minder dan tien minuten.

Vermijd de magnetron ten koste van alles: tenzij je van slappe frietjes houdt.

Wat te doen met de leftovers? 5 x Zero waste friet recepten

Je overgebleven frieten als soepbinder

Bij het bereiden van een soep is het heel gebruikelijk om een aardappel te gebruiken als bindmiddel om de soep een goede consistentie te geven. Als je een restje friet van de vorige dag hebt, kan dit perfect de aardappel vervangen.

Zero waste nacho frietjes

Deze ovengebakken nacho schotel is de perfecte snack voor een filmavond! Verdeel de overgebleven frietjes in een ovenschaal of direct op de grillpan in een enkele laag. Bestrooi ze met gehakt of vegan gehakt, rode bonen en (optioneel) zwarte olijven. Giet er een beetje speciale nacho tomatensaus over en werk af met geraspte cheddar. Bak 10 minuten op 180°C tot de kaas gesmolten is. Voeg na het uit de oven halen de lente-uitjes, guacamole en zure room toe.

Shepherd’s pie met eendagsfrietjes

Heb je er ooit aan gedacht om de puree van de Shepherd’s pie te vervangen door je frietjes van de dag ervoor? Het is heerlijk en bespaart je een aardappelschil sessie. Voor het beste resultaat pureer je de frietjes en meng je ze met béchamelsaus of tomatensaus voordat je ze bedekt met geraspte kaas.

Kliekjes kapsalon

Zin in een echte guilty pleasure? Maak een heerlijke kapsalon! Begin met je overgebleven frietjes op te warmen: een paar minuten in de oven of pan totdat ze weer knapperig zijn. Leg ze vervolgens op de bodem van een ovenschaal. Verdeel een royale hoeveelheid (vega) shoarmavlees of kipstukjes bovenop de frietjes. Bestrooi het geheel met geraspte kaas en zet de schaal in de oven op de grillstand totdat de kaas heerlijk gesmolten en goudbruin is. Heb je ook nog wat groenten liggen, zoals sla, tomaat en komkommer of misschien wel een paprika? Snij het fijn. Zodra je kapsalon uit de oven komt, maak je het af met de groenten en een flinke klodder knoflooksaus en sambal.

Frittata met friet en spinazie

De frittata is het ultieme zero-waste recept, omdat je je restjes friet, aardappels en groenten elke dag kunt gebruiken. Het kan warm of koud gegeten worden (ideaal als lunch op het werk).

Bereidingstijd: 10 minuten / Kooktijd: 15 minuten / 4 porties

Ingrediënten:

– Restjes groenten van de vorige dag

– Restjes chips

– 6 eieren

– Scheutje melk of room

– Zout en peper

– Nootmuskaat

– Restjes geraspte kaas (optioneel)

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180°C. Kook je restjes groenten in de pan indien nodig, of haal je reeds gekookte restjes groenten uit de koelkast. Klop de eieren los met de melk of room. Voeg de geraspte kaas toe. Voeg zout en peper toe. In een grote mengkom: meng de frietjes en de gekookte groenten. Giet vervolgens de eieren erbij en meng goed. Giet daarna het mengsel in een goed ingevette ovenschaal. Bak de frittata ongeveer 15 minuten tot de eieren gaar zijn.