Belvedere 10, de meest exclusieve vodka op de markt

Met de introductie van Belvedere 10 vorig jaar onthulde Belvedere een nieuwe ster aan zijn vodka-familie, geïnspireerd door het traditionele vodka maken uit 1910. Met grote zorg hebben de experts van Belvedere elk detail van deze zeldzame drank in overweging genomen. Van de beste ingrediënten tot het verfijnen van de productieprocessen, Belvedere 10 straalt luxe en vakmanschap uit. Verpakt in een opvallende fles, met de hand gemaakt, staat deze unieke vodka bekend om zijn zachtheid, ideaal om puur of met ijs van te genieten.

De Iconische Fles van Belvedere 10

De fles van Belvedere 10 is niet gewoon een fles, het is een kunstwerk dat smaak en stijl samenbrengt. Met zijn opvallende ontwerp, dat tot tien niveaus hoog reikt als eerbetoon aan het nauwgezette 10-stappen creatieproces, is deze glanzende fles een moderne mix van elegantie en stevigheid. De witte kleur staat voor de puurheid van de drank, terwijl de gesneden details een glinstering geven die doet denken aan een diamant. Dit is een subtiele hint naar de bijzondere Diamond Rogge die in het proces wordt gebruikt. Bij het openen van de fles ontdek je een exclusieve gouden ring met ‘Belvedere’ erop, waardoor ook hier het vakmanschap terug te vinden is in elk deel van de fles.

Een Unieke Smaakervaring

Momenteel wordt Belvedere 10 al bewonderd en geproefd op ‘s werelds meest luxueuze locaties, filmpremières en afterparty’s. Belvedere 10 is vorige zomer onthuld in geselecteerde Europese hotspots, en nu beschikbaar bij exclusieve locaties in Nederland zoals Taiko Bar (Conservatorium Hotel), La Nostra Gigi en meer. Terwijl de zon ondergaat en deze prachtige fles schittert, komen de zachte tonen van kokos, vanille en rijke, donkere cacao in Belvedere 10 het best tot hun recht wanneer je deze puur serveert en goed gekoeld drinkt.

Tasting Notes

Geur: Verfrissende, maar weelderige tonen van kokos, cacao en vanille, met een vleugje verse citroen.

Smaak: Een rijke en romige smaak leidt naar een lichte, honingzoete ondertoon, met een vleugje karamel en groene koffie.

Afdronk: Elegant en zacht, met aanhoudende tonen van nootachtige praliné en rijke, donkere cacao.



Belvedere 10 is exclusief verkrijgbaar bij Taiko Bar, Cafe in the City, La Nostra Gigi, Momo en Do Not Disturb voor een prijs vanaf €35 per cocktail, €40 per shot en €650 per fles.