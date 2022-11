Ben je van plan om een thema feestje te organiseren?

Laatst geüpdatet op november 1, 2022 by Redactie

Veel mensen vinden het leuk om naar een thema feest te gaan, omdat je je dan ook anders kunt kleden. Een thema feest is eigenlijk geschikt voor ieder soort feestje. Of je nu een verjaardag of een housewarming organiseert, het is altijd leuk om er een thema aan vast te hangen. Kleed de kamer aan met slingers en ballonnen, maak een passende uitnodiging en regel lekkere hapjes en drankjes. In deze blog worden vier verschillende thema´s beschreven die misschien wel geschikt zijn voor jouw thema feest.

1. Hawaii party

Staat jouw thema feest in de zomer gepland? Dan is het misschien toepasselijk om er ook een zomers thema aan vast te hangen, namelijk een Hawaii party. Vraag de gasten om zich aan te kleden met bijvoorbeeld een Hawaii krans, een Hawaii rok of een Hawaii blouse. Maar er zijn ook nog genoeg andere leuke accessoires waar je uit kunt kiezen.

2. Disco fever

Een disco thema is een thema wat je erg vaak voorbij ziet komen bij thema feestje. Het is een jaren zeventig thema waarbij je goed los kunt gaan met glitters en felle kleuren. Versier de kamer met discoballen, gebruik veel verschillende kleuren verlichten en je kunt zelfs een dansvloer huren.

3. Pyjama party

Heb je jouw thema feest in de winter gepland staan? Dan is het misschien leuk om een pyjama party te organiseren. Iedereen trekt zijn dikke en zachte pyjama aan of een comfy dames huispak. Dit kan in de vorm van een joggingpak zijn, maar het kan ook een zachte onesie zijn die je vaak voorbij ziet komen op reclames. Dit geeft echt een gezellige sfeer als iedereen hieraan meedoet. Aangezien iedereen toch al zijn of haar pyjama aan heeft, kun je ook nog voorstellen om er een slaapfeestje van te maken.

4. Gemaskerd bal

Je kunt er ook voor kiezen om een chic feestje te geven met het thema: gemaskerd bal. Iedereen is netjes aangekleed in een lange jurk of een smoking. Bij dit thema is het de bedoeling dat iedereen een masker draagt, om ervoor te zorgen dat je eigenlijk geen idee hebt wie er tegenover je staat. Pas om 12 uur ´s nachts mag iedereen het masker af doen en zie je wie er nog meer uitgenodigd zijn op dit thema feest.