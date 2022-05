Ben jij hoogsensitief? Dit zijn de kenmerken!

Als je zeer gevoelig bent voor fysieke en/of emotionele prikkels, kun je hooggevoelig zijn ofwel een hoogsensitieve persoon (HSP), wat een term is voor degenen van wie wordt gedacht dat ze een verhoogde of diepere gevoeligheid van het centrale zenuwstelsel hebben voor fysieke, emotionele of sociale stimuli. Hoewel hooggevoelige mensen soms negatief worden omschreven als ‘te gevoelig’, is het een persoonlijkheidskenmerk dat zowel sterke punten als uitdagingen met zich meebrengt. We geven hier de kenmerken van een hoogsensitieve personen en wat tips hoe je ermee om kunt gaan.

Hoe weet je of je hoogsensitief bent?

Als je een HSP bent, heb je in wezen een verhoogd zintuiglijk systeem, wat betekent dat je steeds gevoeliger bent voor fysieke, emotionele en sociale prikkels – alles van bezienswaardigheden tot geluiden en texturen. Maar je hoeft je er geen zorgen over te maken! Een hoogsensitief persoon zijn heeft op geen enkele manier invloed op je gezondheid (het is een normale eigenschap), en wordt eigenlijk vaak gezien als iets dat heel gunstig is. Er kunnen echter af en toe wat nadelen aan zitten.

De kenmerken van een hoogsensitief persoon of HSP zijn onder andere

Je houdt niet van luide ruimtes

Hooggevoelige mensen doen het goed in privékantoren of hokjes, maar als ze in een open omgeving worden geplaatst – zoals de moderne werkplek, waar vaak een grote kamer vol mensen rondloopt en praat – wordt het te overweldigend.

Je hebt een hekel aan harde geluiden

Lawaai kan uitputtend zijn. Concerten, discotheken, bijeenkomsten, drukke restaurants, winkels of zelfs het openbaar vervoer kunnen overweldigend zijn.

Je haat het om in de schijnwerpers te staan

Mensen die zeer gevoelig zijn, kunnen het bijzonder moeilijk hebben om nieuwe mensen te ontmoeten, tests af te leggen, in het openbaar te spreken, een presentatie te geven of vergaderingen bij te wonen.

Je hebt sterkere emotionele reacties

Als je hooggevoelig bent, zul je je emoties sterker voelen dan mensen die niet erg gevoelig zijn – zowel positief als negatief. Een lichte kritiek van iemand anders kan ertoe leiden dat je verdrietig wordt en je capaciteiten in twijfel trekt.

Je neemt langzaam beslissingen

Het nemen van beslissingen kan een uitdaging voor je zijn en je zult veel tijd besteden aan het overwegen van de beste beslissing voor jou en voor de mensen om je heen.

Je wordt overweldigd door een grote to do lijst

Je hebt niet al te veel moeite om twee dingen tegelijk te doen. Maar als je wordt gevraagd om meer te doen dan dat, en maar een bepaalde hoeveelheid tijd krijgt om het af te krijgen, zul je je in de meeste gevallen volledig overweldigd voelen.

Je moet herstellen

Hooggevoelige mensen hebben een gebrek aan prikkels nodig om zichzelf te kunnen resetten en er verfrist uit te komen.

Je instinct vertelt je dat je een hooggevoelig persoon bent

Telkens wanneer je de term ‘hooggevoelig persoon’ hoort, is je eerste gedachte misschien “ja, dat ben ik!” Nu je dit artikel hebt gelezen, zul je jezelf hierin waarschijnlijk meteen herkennen.

Hoe ga je om met je hoogsensitief zijn?

Als je hoogsensitief bent, moet je de omstandigheden in je omgeving (thuis, op het werk, etc.) zo mogelijk optimaliseren, zodat er minder prikkels bij je ‘inslaan’.