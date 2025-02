Berbere: Het pittige kruidenmengsel uit Afrika

Laatst geüpdatet op februari 10, 2025 by Redactie

Iedereen die over een markt in Ethiopië loopt, kan de exotische kruiden ruiken. Bijzonder bekend is het pittige kruidenmengsel Berbere, waarvan – vergelijkbaar met Indiase curry – talloze variaties bestaan. Veel families hebben hun eigen recept, dat ze van generatie op generatie doorgeven.

Berbere komt veel voor in de keuken van Ethiopië en Eritrea. De mix combineert de pittigheid van chili, piment en gember met de delicate aroma’s van kruidnagel en kardemom en de frisheid van koriander. In Afrika worden er kruiden aan toegevoegd die wij minder kennen, zoals wijnruitvruchten en Ethiopische basilicum (Besobela).

Berbere maken

De traditionele productie van Berbere duurt meerdere dagen. Het is praktischer om de gemalen kruiden gewoon te mengen. Voor het basisrecept heb je ongeveer gelijke hoeveelheden piment, zwarte peper, kruidnagel, kardemom, korianderzaad, fenegriekzaad, knoflook, gember en zout nodig, plus drie keer zoveel gedroogde chilipepers. Droge, nog niet gemalen specerijen worden in een pan met antiaanbaklaag zonder olie geroosterd en na afkoeling in een vijzel of kruidenmolen fijngemalen. Meng alles goed en bewaar het in een pot met schroefdeksel op een donkere, koele plaats. Op deze manier behoudt de specerij zijn aroma gedurende meerdere weken.

Bij welke gerechten

Berbere is onmisbaar voor veel Ethiopische gerechten zoals “Doro Wot” of “Shiro”. “Doro Wot” is een nationaal gerecht dat tijdens feestdagen in Ethiopië wordt geserveerd. Het is een stoofpot (“wot”) gemaakt van kip (“doro”) op smaak gebracht met berbere, gekookte eieren en uien. “Shiro” is een soort kikkererwtencurry waarbij uien in olie worden gebakken, overgoten met heet water en gemengd met berbere. Roer vervolgens het kikkererwtenmeel door het hete water en voeg het toe. Er wordt een zuur platbrood (“Injera”) bij gegeten.

Berbere wordt vaak gemengd met een beetje water om de smaak milder te maken. De romige pasta is populair als tafelkruid in Afrikaanse landen. Hier wordt Berbere gebruikt om vlees en groenten te marineren of om lokale gerechten een exotisch tintje te geven. Dit kunnen stoofgerechten, saladedressings en sauzen zijn, maar ook linzen en couscous.