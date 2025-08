Bereid hartige havermout

Laatst geüpdatet op augustus 4, 2025 by Redactie

Pap smaakt niet alleen lekker als zoet en fruitig ontbijt. Met veel groenten en goed gekruid is de pap een stevige lunch of diner. Als je een pittige pap wilt bereiden, kun je zachte of hartige havermout gebruiken. Beide varianten worden bereid uit volkoren graan.

Hoe?

Neem per portie 40 tot 60 gram havermout en laat ze zwellen in kokend water, groentebouillon of andere vloeistoffen zoals tomatensap. Als je bouillon gebruikt, hoef je de pap later niet meer te zouten. Voeg nu andere ingrediënten toe zoals gebakken champignons en tomaten of verse groenten zoals courgette, aubergine, wortelen en paprika. De gesneden groenten worden rechtstreeks aan de pap toegevoegd of vooraf in een aparte pan gestoomd.



Als je de pap als bowl serveert, kun je diverse toppings toevoegen zoals spiegelei, rucola, geroosterde kikkererwten, gerookte tofu en geraspte Parmezaanse kaas. Cashewnoten, walnoten of pompoenpitten zorgen voor meer bite. Afhankelijk van je smaak wordt het op smaak gebracht met knoflook, mediterrane kruiden zoals tijm en oregano, gember, nootmuskaat of chili. En de kers op de taart voor de pap bowl is een heerlijke dip, bijvoorbeeld teriyaki of pindasaus.

Andere hartige gerechten

Havermout werkt ook goed in andere hartige gerechten, zoals met spinazie gevulde pannenkoeken en knapperige pasteitjes. Het Indiase gerecht Poha kan ook worden bereid met havermout in plaats van rijst. Laat de vlokken even opzwellen en giet het water af. Meng met kurkuma, chilipoeder en een snufje zout. Fruit het mosterdzaad, kardemom en gember in kokosolie en voeg de haver toe met gehakte uien, broccoli, wortelen en erwten. Breng op smaak met citroensap en laat het op het vuur trekken terwijl het fornuis uit staat – de vullende maaltijd is klaar.

Havermout voorziet het lichaam van hoogwaardige eiwitten en voldoende vezels voor een goede spijsvertering, maar ook van B-vitamines, fosfor, magnesium, ijzer en zink. In vergelijking met tarwe bevat haver minder gluten en heeft het een gunstig effect op het cholesterolgehalte dankzij de bèta-glucanen die het bevat.