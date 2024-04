Bereid je eigen Sambal Oelek: De pittige Indonesische kruidensaus

Sambal Oelek is een pittige kruidensaus uit de Indonesische keuken. De felrode pasta wordt gemaakt met verse chilipepers en wordt vaak in kleine kommetjes geserveerd als dip voor vlees, groenten of gebakken loempia’s. Als je de sambal oelek in je eigen keuken bereidt, kun je zelf de kruidigheid en ingrediënten bepalen.

Pittige kruidensaus

Sambal Oelek is populair in Indonesië en Maleisië, maar ook in andere Aziatische landen. De dikke kruidensaus geeft soepen, sauzen en marinades, groenteroerbakgerechten, maar ook rijst- en noedelgerechten uit de wok kruidigheid en aroma. Ook in Europa is de vurige saus al sinds de koloniale tijd bekend. De kruidigheid is afhankelijk van het type chili dat wordt gebruikt. De Scoville-waarde is 1.000 tot 10.000 eenheden. De Scoville-schaal, genoemd naar de Amerikaanse farmacoloog Wilbur L. Scoville, beoordeelt de kruidigheid van peperproducten op basis van de hoeveelheid van de pittige stof capsaïcine die ze bevatten.

Basisrecept

Sambal Oelek is verkrijgbaar in goed gesorteerde supermarkten, Aziatische winkels en online. Je kunt de pasta ook snel en eenvoudig zelf bereiden. Voor het basisrecept zijn slechts drie ingrediënten nodig: ongeveer 150-200 g verse rode chilipepers (met zaden), een theelepel rijstazijn en zout. De peulen worden in kleine stukjes gesneden en in een vijzel met azijn en zout tot een pasta gemaakt. Omdat ze worden geplet met een stamper (Indonesisch “Ulek”), wordt de pasta ook wel “Sambal Ulek” genoemd. Je kunt de chilipepers eerst een paar minuten in een beetje water verwarmen, zodat ze makkelijker te verwerken zijn.

Talloze variaties

Er zijn talloze variaties met andere ingrediënten zoals limoensap, bruine suiker, tamarinde, sjalotten, citroengras, knoflook en kruiden zoals gember en kurkuma. In plaats van een vijzel wordt tegenwoordig meestal een mixer of staafmixer gebruikt, waardoor de pasta dikker wordt. Giet de afgewerkte kruidensaus in een schone pot met schroefdop en bedek met een beetje neutrale bakolie om de houdbaarheid tot enkele weken te verlengen. Bewaar de pot in de koelkast. De pasta kan ook worden ingevroren in een ijsblokjeshouder en vervolgens in porties worden ontdooid voor consumptie.