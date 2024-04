Zo bescherm je jezelf tegen een financiële noodsituatie

Laatst geüpdatet op april 22, 2024 by Redactie

Een financiële noodsituatie leek voorheen misschien een ‘niet ik’-scenario, maar het is nu een realiteit waar veel gezinnen mee te maken. Spaarrekeningen zijn misschien niet robuust genoeg om een flinke klap te doorstaan. Door vooruit te plannen voor een financiële noodsituatie met tips als deze, kun je de langetermijnimpact op je financiën en kredietwaardigheid verminderen.

Lees ook: Vijf tips om geld te besparen

Vermijd onnodige kosten

Kosten voor te late betaling kunnen snel oplopen en een deuk in je kredietwaardigheid veroorzaken. Maak een inventaris van je maandelijkse uitgaven en noteer de vervaldata en plan vervolgens een betalingsschema rond je salaris. Houd rekening met mogelijke vertragingen of de tijd die nodig is voor elektronische overschrijvingen. Als je schema niet werkt, neem dan contact op met je schuldeiser en vraag of je naar een andere vervaldatum kunt gaan om je risico te verminderen.

Anticipeer op onvoorziene ziektes

Een kritieke ziekte zoals een hartaanval, beroerte of ernstig orgaanfalen kan iedereen treffen, van de minst gezondheidsbewuste tot de meest fitte. Wanneer een kritieke ziekte toeslaat, volgen vaak grote kosten. De ziektekostenverzekering dekt misschien een deel van je medische kosten, maar niet alles. Wat geld aan de kant zetten kan helpen.

Verminder schulden

Doen wat je nu kunt om je financiële verplichtingen te verminderen, kan op de lange termijn vruchten afwerpen als je een inkomensverlies ervaart. Dat kan betekenen dat je extra aflossingen moet doen op een lening in plaats van alleen het minimaal verschuldigde saldo te betalen. Rente wordt berekend op basis van je saldo, dus extra betalen vermindert niet alleen je oorspronkelijke schuld, maar bespaart je ook geld dat verloren zou zijn gegaan aan rente.

Blijf op de hoogte van het onderhoud

Als het geld krap is of als je bang bent dat er binnenkort een korting komt, kan het contra-intuïtief lijken om geld uit te geven. Het zorgen voor doorlopend onderhoud voor grote items zoals je huis en auto is echter een investering in de toekomst. Als je nu een beetje uitgeeft om alles in goede staat te houden, kun je je later beschermen tegen een kostbaar probleem.

Lees ook: Financiële tips voor ouders om hun kinderen te leren

Begin kleiner te denken

Aanpassingen in levensstijl kunnen moeilijk zijn als ze abrupt en onverwacht zijn, maar als je geleidelijk overgaat op een meer zuinige manier van leven, voelt het misschien niet zo storend. Begin bijvoorbeeld met bezuinigen op entertainmentuitgaven en uit eten gaan. Zoek naar goedkopere manieren om te genieten van tijd met dierbaren en terug te draaien op uitgaven voor zaken als verjaardagscadeaus.