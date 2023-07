Beste films van FilmBox deze zomer op Ziggo-kanaal 13

Laatst geüpdatet op juli 24, 2023 by Redactie

Deze zomer hoeven Ziggo-abonnees niet te zoeken naar de beste films. Tot en met 28 augustus staat het kanaal 13 elke maandag vanaf 20.30 uur open voor de Film van de Week van FilmBox. Kijkers kunnen hun hart ophalen aan echte must-see films, zoals het meesterwerk Captain Fantastic, thriller The Virtuoso met tweevoudig Oscarwinnaar Anthony Hopkins, The Story of My Wife met Gijs Naber, het prijswinnende American Hustle en Dark River met in de hoofdrol Ruth Wilson (The Affair). Tot slot maakt een van de beste films van Johan Nijenhuis De beentjes van Sint-Hildegard het lijstje compleet. Voor de jongere kijkers is er ook een speciale traktatie op woensdag 26 juli met drie opeenvolgende familiefilms vanaf 13.00 uur: The Fox an d the Child, Brief voor de Koning en Scheepsjongens van Bontekoe.

Films van de Week bij Ziggo

Bij basiszender FilmBox kunnen filmfanaten de hele week ongestoord reclamevrije films kijken, met als wekelijks hoogtepunt een ijzersterke Film van de Week op maandagavond om 20.30 uur. In de line-up van deze maand staat op 24 juli het geestige Captain Fantastic waarin Viggo Mortensen een vader van een hippiefamilie speelt en op 31 juli actiethriller The Virtuoso met filmster Sir Anthony Hopkins in een meedogenloze rol.

Op 7 augustus is het de beurt aan liefdesdrama The Story of My Wife met Nederlands acteertrots Gijs Naber en de Franse actrice Léa Sedoux. Maandag 14 augustus schittert een grote sterrencast in het met prijzen overladen misdaaddrama American Hustle. In het beklemmende Dark River op 21 augustus moet een vrouw met haar broer een weggestopt incest-trauma onder ogen komen. En dat een kat in het nauw rare sprongen maakt wordt op 28 augustus duidelijk in de kaskraker De beentjes van Sint-Hildegard, waarin acteur Herman Finkers als Jan aan zijn huwelijk probeert te ontsnappen.

Familiefilms

Op woensdagmiddag 27 juli vanaf 13.00 uur staat FilmBox in het teken van films voor het hele gezin. In het sprookjesachtige The Fox and the Child van regisseur Luc Jacquet (March of the Penguins) vergeet een meisje haar angst wanneer zij vriendschap sluit met een vos. Het meeslepende Brief voor de Koning volgt de zoektocht van de zestienjarige Tiuiri die zijn toekomst als ridder op het spel zet om een belofte na te komen. En Scheepsjongens van Bontekoe is een avontuurlijke familiefilm naar het beroemde boek van Johan Fabricius.