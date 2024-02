Beste streetfood plekken in Ho Chi Minh City

Laatst geüpdatet op februari 6, 2024 by Redactie

Ho Chi Minh City is een culinaire haven die bekend staat om zijn levendige streetfood scene. Er zijn vele beroemde food streets en markten. Laten we de verborgen juweeltjes verkennen die zich in deze food haven bevinden, waar straatverkopers hartstochtelijk overheerlijke gerechten klaarmaken.



Ben Thanh Market, gelegen in District 1, is een bruisend centrum dat bekend staat om zijn levendige sfeer en gevarieerde culinaire aanbod. Hier kun je genieten van regionale specialiteiten zoals banh beo (watervarencake), banh nam (platte gestoomde rijstknoedels)… Gate 7 van de Ben Thanh Market staat vooral bekend om zijn concentratie aan kraampjes met heerlijke zoete desserts.



In District 1 onderscheidt de Tan Dinh Market zich als een culinair juweeltje met een geschiedenis van meer dan 90 jaar. De foodcourt komt ’s avonds tot leven en biedt een verscheidenheid aan gerechten, van gebroken rijst en pap tot noedels en verfrissende drankjes.

Cho Lon in District 5 en District 6 toont de unieke culinaire tradities van de Chinese gemeenschap van Ho Chi Minh City. De Binh Tay Market, Soai Kinh Lam en de Dai Quang Minh Market zijn culinaire bezienswaardigheden waar je kunt genieten van geroosterde eend, dumplings, chicken pot en kungfu-noedels.



In District 10 is Ho Thi Ky Food Street een levendige bestemming met talloze eet- en drinkkraampjes. Proef de pittige slakkennoedelsoep (hu tieu oc) of de slakkencurry (pha lau oc) met zijn smaakvolle bouillon om brood in te dippen.



Mis bovendien de kans niet om een authentiek streetfood avontuur te beleven bij Turtle Lake in District 3, waar rice paper, loempia’s en cakes de smaakpapillen prikkelen. Nguyen Thuong Hien Street in District 3 biedt gemengde lekkernijen van rice paper, zoals golden beef sauce en gefermenteerde varkenshuid. In Phan Xich Long Street, Phu Nhuan District, kun je genieten van diverse keukens uit de Vietnamese regio’s en opmerkelijke Koreaanse en Japanse restaurants.



Deze culinaire bestemmingen in Ho Chi Minh City bieden een boeiende eetcultuur. Van bruisende markten tot levendige straten, elke locatie presenteert een unieke mix van smaken en culinaire tradities.

Beeld: Ho Chi Minh City Tourism Promotion Center