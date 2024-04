‘Bestemming X’ neemt kandidaten én kijkers mee op een meeslepende reis door Europa

Laatst geüpdatet op april 19, 2024 by Redactie

Tien moedige kandidaten stappen onder leiding van RTL 4-debutant Nasrdin Dchar in een zwarte, geblindeerde bus voor een epische reis dwars door Europa. Er is alleen één belangrijk detail; ze hebben werkelijk geen idee waar ze zijn, behalve dat ze onderweg zijn naar de mysterieuze Bestemming X. Onderweg komen ze in bijzondere situaties terecht en krijgen ze verschillende opdrachten die vol zitten met hints, misleidingen en verborgen aanwijzingen. Aan het einde van elke aflevering moeten zij raden waar ze op dat moment denken te zijn. Wie hier het verst vanaf zit, moet direct de bus verlaten. Welke kandidaat vindt uiteindelijk aan het einde van de rit Nasrdin op Bestemming X? Voor de complete beleving op de bank, kunnen de kijkers thuis ook meespelen door middel van een speciaal ontwikkelde ‘Bestemming X’-app. Het nieuwe adventure reality programma is vanaf vrijdag 10 mei 20.00 uur wekelijks te zien bij RTL 4.

Nasrdin Dchar

Bekend van de Videoland Originals ‘Mocro Maffia’, ‘The Life Trail’ en als regisseur van de aankomende film ‘Mocro Maffia: Taxi’ is Nasrdin met dit programma voor het eerst in de rol als presentator te zien bij RTL. “Ik vind het zo ontzettend tof dat ik deze kans krijg, bij zo’n vet programma. Zoiets heb ik altijd al willen doen, maar ik vind het natuurlijk ook best spannend.” Over het programma zegt hij: “doordat de kijker ook niet weet wat de bestemming is, leef je zo ontzettend mee. Geloof me, het is echt een waanzinnig avontuur.”

Over ‘Bestemming X’

In ‘Bestemming X’ maken tien onbekende Nederlanders een reis door Europa, zonder te weten waar ze zijn. Zij reizen in een geblindeerde bus richting de eindlocatie, waar Nasrdin Dchar hen opwacht: Bestemming X. Degene die hier het eerste aankomt, wint dit avontuur. Onderweg kunnen er verschillende hints worden gevonden, maar kunnen ze deze onderscheiden van de misleidingen?

De kandidaten

Grafisch ontwerpster Anke, coach en virtual Assistent Danique, sales medewerker Dirk, verpleegkundige Julia, politieagent Mark, fysiotherapeut Andy, eigenaar textielbedrijf Mohamed, secretaresse en kunstenares Marion, ICT-medewerker Adela en docent en bierbrouwer Sebastiaan. Meer over ze weten? Klik hier.



‘Bestemming X’ wordt geproduceerd door Villain Studios en is vanaf vrijdag 10 mei 20.00 uur wekelijks te zien bij RTL 4.



Beeld © Tom Cornelissen / Dracorubio