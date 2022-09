Betalen met Klarna kan op meer plekken dan alleen webshops

Wie geregeld de kleren online koopt, weet dat er naast iDEAL andere betaalmiddelen zijn die de laatste jaren een opmars hebben gemaakt. Een van de betaalmethoden die de laatste tijd steeds vaker kan worden gebruikt is Klarna. Deze methode heeft als voordeel dat er achteraf kan worden betaald wat wel zo handig is bij producten waarvan van tevoren moeilijk te bepalen is of ze geschikt zijn of niet.



Toch kennen we Klarna van meer plekken dan alleen webshops, want ook in andere branches is deze betaalmethode steeds populairder. Ook deze betaalmethode komt uit het Zweedse Stockholm en kan gebruikt worden in onder meer Klarna online casino’s. Reden om je er meer over te vertellen zodat je klaar bent voor je volgende roulette of bingo sessie. Of die sportweddenschap op jouw favoriete sportwedstrijd of sportevenement.

Wat is Klarna?

Klarna is ook in Nederland marktleider voor betaalmethodes voor achteraf betalen. In webshops, in online casino’s, en andere online dienstverleningen zie je deze optie steeds vaker op de betaalpagina terugkomen in de lijst van beschikbare betaalmethodes. Dit is vooral handig bij producten waarvan je van tevoren niet weet of het past of je eventueel twee maten bestelt om er uiteindelijk eentje te houden en de ander terug te sturen. Ook bij andere diensten, zoals online casino’s en andere platform waar online gewed kan worden, is Klarna steeds vaker beschikbaar, wat goed uitkomt als je even geen beschikking hebt over iDEAL, maar wel meteen wilt beginnen aan jouw online sessie in het online casino. En laten nu steeds meer vrouwen online roulette en online bingo hebben ontdekt.

Achteraf betalen

Achteraf betalen klinkt voor sommigen haast te goed om waar te zijn, maar toch behoort het tot één van de gemakken. Op het moment dat je in een online casino een betaling wilt verrichten met Klarna, vul je je mailadres in. Daarbij wordt eerst een kredietcheck gedaan zodat beoordeeld wordt of je financieel gezond bent en gebruik mag mag van deze alternatieve betaalmethode. Na betaling beschik je meteen over saldo op je account en kun je meteen inzetten op je favoriete kansspel of sportevenement. Aan je krediet wordt een factuur gekoppeld die binnen 14 dagen moet worden betaald. Dit maakt onmiddellijk spelen mogelijk zonder dat je onmiddellijk hoeft te betalen. Wel zo makkelijk! Ons advies? Om Klarna puur als alternatieve methode te gebruiken en dit met mate te doen.