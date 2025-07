Betalen op reis: Nederlanders botsen op verrassende betaalbarrières

Laatst geüpdatet op juli 29, 2025 by Redactie

Nederlanders zijn meesters in digitaal betalen: van flitsend pinnen tot razendsnel afrekenen met de smartphone. Maar zodra de koffers gepakt zijn en de grens over wordt gestoken, verandert het spel. Op vakantie lopen Nederlandse reizigers geregeld tegen onverwachte betaaluitdagingen aan. Digitaal betalen is niet overal vanzelfsprekend, waardoor cash ineens weer koning is en aanpassen noodzakelijk wordt. Waar lopen Nederlands tegenaan – en hoe gaan ze om met deze omslag?

Digitale voorkeuren domineren: zo wil Nederland betalen

Uit de Visa Payment Monitor blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse consumenten (46%) het liefst overal met hun eigen voorkeursmethode betaalt. Digitaal staat hierbij voorop: 52% gebruikt het liefst de vertrouwde bankpas, 25% kiest voor de smartphone en slechts 19% geeft de voorkeur aan cash. Vooral jongere generaties omarmen digitale betaalmethoden: bijna de helft van Gen Z betaalt het liefst met de smartphone (48%), 34% van deze groep kiest voor de bankpas en slechts 10% kiest voor contant geld. Toch heeft ruim de helft van de consumenten (52%) nog altijd cash op zak – uit angst dat digitaal betalen niet overal mogelijk is.

Cash only? Voor Nederlanders een stap terug in de tijd

Voor veel Nederlanders voelt contant betalen inmiddels als een sprong terug in de tijd: bijna de helft (47%) vindt winkels die alleen cash accepteren ronduit ouderwets. Het gedoe van eerst naar een geldautomaat moeten, is voor 37% van de consumenten een absolute no-go.



Toch worden reizigers in het buitenland vaak met een andere realiteit geconfronteerd. Plots is digitaal betalen niet meer vanzelfsprekend: in kleine buitenlandse winkels in de bezochte landen is cash nog altijd gebruikelijk (42%), en de opties om met een bankpas, smartphone of wearable af te rekenen zijn beperkt (38%). Daarnaast wordt digitaal betalen in buitenlandse winkels minder gebruikt dan in Nederland (31%). Contant geld is in het buitenland dus nog regelmatig nodig. Dit onderstreept het belang van flexibiliteit en een goede voorbereiding als je op reis gaat.



Jos van de Kerkhof, Country Manager bij Visa Nederland: “Nederlanders zijn gewend aan digitaal gemak, maar eenmaal over de grens voelt betalen soms alsof je in een tijdmachine stapt. Reizen draait om slim schakelen. Check dus altijd vooraf hoe je in jouw vakantieland kunt betalen, en kies waar mogelijk voor je bankpas of smartphone. Met de nieuwe pinpassen kun je nu ook buiten Europa op steeds meer plekken eenvoudig betalen – veilig en direct vanaf je bankrekening. Zo ben je overal voorbereid en kun je écht zorgeloos genieten van je reis.”