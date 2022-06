Beter met je geld omgaan: drie goede gewoontes

De vaste lasten zijn de laatste tijd enorm gestegen. Wil jij geld overhouden, sparen voor een belangrijk doel, niet langer financiële stress ervaren of gewoon meer inzicht en beter met je geld kunnen omgaan? Dit zijn drie goede gewoontes om je eigen te maken.

Leef beneden je stand

De beste manier om meer geld over te houden, is door minder uit te geven. Dit doe je door beneden je stand te leven. Kies bijvoorbeeld voor een oud toestel met sim only in plaats van de allernieuwste hightech smartphone en kies voor tweedehands kleding. Maak eerst inzichtelijk wat je elke maand verdient en waar je het aan uitgeeft. Dit doe je niet alleen voor maandelijks terugkerende vaste lasten, maar bijvoorbeeld ook voor abonnementen en belastingen die je jaarlijks betaalt. Zorg voor een overzicht en spaar iedere maand een bedrag voor noodgevallen zoals het repareren of vervangen van je auto als deze stuk gaat.

Kasboek of app gebruiken

Alle kleine bedragen die jij uitgeeft tikken aan. Gebruik een kasboek of app waarin je alle transacties vastlegt. Door je geldzaken zo bij te houden, zie je al snel hoe de situatie ervoor staat en naar welke zaken ongemerkt een groot bedrag verdwijnt. Misschien eet je iedere dag een broodje uit het restaurant op het werk in plaats van een zelf meegebrachte lunch en zie je dat je hier eenvoudig op kunt besparen. Of je ziet dat je betaalt voor abonnementen waar je helemaal geen gebruik van maakt, dat je toch wel erg vaak even de stad in gaat om te shoppen of teveel geld uitgeeft aan uitgaan. Het is een kleine moeite om dagelijks of wekelijks jouw uitgaven bij te houden en je krijgt er veel overzicht voor terug.

Ga beleggen

Na verloop van tijd, ga je merken dat je iedere maand geld overhoudt zodat je wat kan sparen. Stel dat je voortaan zelf je lunch meebrengt en hierdoor 50 euro per maand bespaart. Je kan dit op een spaarrekening zetten zodat je na een jaar 600 euro hebt. Op deze manier is je geld veilig, maar rendeert het wel minimaal en de spaarrente is ook nog eens een stuk lager dan de inflatie. Geld dat je niet nodig hebt, kun je ook gaan beleggen. Je ontvangt doorgaans meer rendement dan op je spaargeld en krijgt in sommige gevallen dividend uitbetaald. Wel loop je het risico om (een deel van) je inleg te verliezen. Heb je het geld in de nabije toekomst nodig? Dan is sparen een betere keuze.