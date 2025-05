12 tips voor een betere levenskwaliteit

Laatst geüpdatet op mei 13, 2025 by Redactie

We streven allemaal naar een leven en een levensstandaard die ons in alle opzichten een goed gevoel geeft. Om een ​​dagelijks leven en levenskwaliteit te kunnen creëren waar we ook tevreden mee zijn, is het ook belangrijk dat we allemaal begrijpen dat het altijd aan ons en aan niemand anders is om het leven te creëren dat we wensen. Om jou en alle anderen op weg te helpen hebben we, in willekeurige volgorde, onze 12 beste tips voor een betere levenskwaliteit en een gelukkiger leven samengevat.

1. Omring jezelf met mensen die je een goed gevoel geven

Er is moed voor nodig om allerlei soorten relaties te beëindigen (en te beginnen). Als je echt geen goed gevoel hebt over een negatieve relatie die je hebt met een of meer andere mensen, is het ook aan jou om een ​​relatie te beëindigen die je alleen maar een slecht gevoel geeft.

2. Doe meer waar jij je goed bij voelt

Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk om een ​​stressvol leven van alledag te hebben waarin alles moet worden geregeld, van het werk tot het ophalen en afzetten van de kinderen voor verschillende activiteiten en dat we ook tijd moeten hebben voor een eventuele partner en onze eigen belangen. Als je je goed voelt door te gaan wandelen, poweryoga te doen, in het bos te zijn of kleren te naaien, zorg er dan voor dat je meer tijd vrijmaakt voor datgene of de dingen die je graag doet. Dingen die je doet waar jij je goed bij voelt dragen bij aan een betere levenskwaliteit.

3. Woon op een plek die je leuk vindt

Je lichamelijk en geestelijk goed voelen heeft veel te maken met de plek waar we verblijven. Als je je slecht voelt door de stress en druk van de grote stad, moet je wellicht kiezen tussen een professionele carrière of wonen op een plek waar je je goed voelt. We worden altijd geconfronteerd met verschillende keuzes en prioriteiten en het is aan ons om te kiezen wat voor ons het belangrijkst is.

4. Werk met wat je leuk vindt

Net zoals er velen zijn die van hun werk houden, zijn er ook veel mensen die een hekel hebben aan hun werk. Werken met iets dat je interesseert of waar je in ieder geval geen hekel aan hebt, is, zoals altijd, geheel aan jou om er iets aan te doen of te veranderen.

5. Leer nieuwe dingen

Velen van ons hebben een goed gevoel bij het leren van nieuwe dingen, dit geldt ongeacht of het gaat om het leren van nieuwe dingen voor onze hobby en vrije tijd of om het volgen van een beroepsopleiding in een nieuw en spannend beroep.

6. Verspil geen onnodige energie

Energie besteden aan mensen of aan dingen waar je geen invloed op hebt, kan maar tot één ding leiden: dat je je zelf slechter voelt. Zorg ervoor dat je je energie steekt in mensen en dingen waar je echt om geeft en waar je de kans op hebt om invloed uit te oefenen; al het andere is gewoon onnodig.

7. Wees dankbaar voor wat je hebt

Het is gebruikelijk om veel aandacht te besteden aan dingen die je niet hebt, in plaats van je te concentreren op wat je wel hebt. Kies ervoor om vreugde te zien in de dingen die je hebt en in de dingen waar je dankbaar voor bent. Hier kun je, voordat je naar bed gaat, bijvoorbeeld elke avond drie dingen opschrijven waar je de afgelopen dag dankbaar voor was. Van dankbaar zijn dat je geliefde de kinderen van de kleuterschool ophaalde tot tijd hebben om te sporten na het werk. Of dat je quality time hebt gehad tijdens een kopje koffie met je ouders, dit past allemaal even goed op een dankbaarheidslijstje.

8. Je bent goed zoals je bent

Het komt heel vaak voor dat je op een of meerdere manieren niet tevreden bent met jezelf en jezelf vergelijkt met andere mensen. Er is nooit een perfect mens geweest en die zal er ook nooit zijn. Bedenk dat je goed bent zoals je bent, dat je niet meer kunt doen dan je best en dat dit ook goed genoeg is. Wij mensen hebben allemaal verschillende omstandigheden, doelen en behoeften en de enige persoon waarmee je jezelf moet vergelijken, ben jezelf. Het cliché leeft voort, maar het is niettemin volkomen waar.

9. Creëer routines

Voor velen van ons zijn routines in ons dagelijks leven belangrijk. Creëer routines die je een goed gevoel geven en houd je daar vervolgens zoveel mogelijk aan. Voel je vrij om je routines op een schema te schrijven en deze op de koelkast te leggen als je het nodig hebt.

10. Stel doelen

Er zijn meestal een of meer dingen die we in ons leven willen bereiken, dit kan van alles zijn, van professioneel leven, vrije tijd, een mogelijke partner of waar we willen wonen. Maak een lijst van je specifieke en realistische doelen en werk eraan om deze binnen een bepaalde periode te bereiken. Maak continu een follow-up dat je in fase bent met het ding of de dingen die je wilt bereiken. Als je je niet in de fase bevindt, breng dan de nodige wijzigingen aan om je weer op het goede spoor te krijgen. Je doel kun je opschrijven volgens de formule SMART (Specifiek, Meetbaar, Urgent, Realistisch, Tijdsgebonden).

11. Zoek een vorm van lichaamsbeweging die je leuk vindt

Het is altijd belangrijk om een ​​of meer verschillende soorten lichaamsbeweging en activiteiten te vinden die je een goed gevoel geven. Hier maakt het helemaal niet uit wat je doet, als je maar doet wat je kwalitatief lichamelijk en geestelijk welzijn geeft.

12. Leef NU!

Het leven herhaalt zich niet, dus zorg ervoor dat je datgene of de dingen waar je van droomt implementeert, want anders lopen je dromen alleen maar dromen blijven. Er zal zeer zelden een perfecte tijd in het leven zijn voor wat je wilt doen, en het is in de overgrote meerderheid van de gevallen de moeite waard om te investeren in wat je wilt doen.



Er zullen altijd momenten in het leven zijn waarop je misschien niet volledig succesvol bent in wat je doet. Wanneer dit gebeurt, moet je dit ook zien als een of meer ervaringen die je rijker bent, in plaats van dat het als een verlies of een nederlaag wordt gezien.



Het is door onze ervaringen dat we het juiste pad kunnen leren dat ons uiteindelijk naar het juiste pad leidt. Als je een of meer dingen hebt waarvan je droomt om te ervaren, laat dan niets of niemand in de weg staan ​​van wat je wilt doen!