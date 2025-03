Betreed de wereld van morgen op de Impact Fair publieksdag

Laatst geüpdatet op maart 12, 2025 by Redactie

Impact Fair rolt op zaterdag 5 april de groene loper uit voor iedereen die zijn of haar steentje op een positieve wijze wil bijdragen aan de wereld van morgen. Met te verwachten 10.000 bezoekers is deze combinatie van vak- en publieksbeurs de grootste in zijn soort in Europa en dé plek om in Nederland impact te maken. Op ‘de huishoudbeurs voor impactmakers’ ontmoet je tal van andere changemakers, maak je met André Kuipers’ SpaceBuzz een reisje naar de ruimte, neemt Plandelman je mee op Plastic Safari door de Urban Jungle en trakteert de No Waste Army je op een masterclass voedselverspilling die smaakt naar meer. Deze positieve lifestylebeurs is 100 procent klimaatneutraal en 100 procent vega, en ook dankzij de aanwezige dj’s, een musicalpreview en tal van interactieve presentaties een belevenis die de rest van het jaar nog resoneert.



De Impact Fair is er voor iedereen (commercieel & ideëel) die op een positieve manier wil bijdragen aan de wereld van morgen en op zoek is naar inspiratie, concrete tools & handvatten én samenwerkingen. Dat hoeft dus niet alleen in de directiekamer, want de huiskamer of keuken zijn ook geweldige plaatsen om het verschil te maken. Met meer dan 100 exposanten verdeeld over zeven podia is deze Impact Fair niet alleen groter dan de succeseditie van vorig jaar, maar door de combinatie van vak- en consumentenbeurs ook de grootste in zijn soort in Europa.

Impactmaker Micha van Hoorn, de man achter Impact Fair 2025: “Bij ons draait het om de beleving. Dat zal je niet verbazen als je weet dat een van mijn grote inspiratiebronnen NEMO Science Museum is. Dus kun je in de Jaarbeurs in de SpaceBuzz-raket van André Kuipers stappen om virtual realitytechniek te ervaren hoe het voelt om als astronaut tijdens een maanreis naar onze aarde te kijken. Door te beleven zijn dingen sneller te begrijpen, makkelijker te onthouden en vooral beter na te vertellen. Je gaat met opruimheld Plandelman op Plastic Safari door de Urban Jungle en leert hoe leuk en simpel het eigenlijk is om impact te maken. De musical-in-de-maak van Tim van Hattums bestseller Only Planet, met Willem Spaaij, hoor je bij ons als allereerste. We hebben vier foodtrucks, zoals die van Karma Kebab en transformeren alle toiletten tot een The Good Roll-experience. En dj Thijmen, een jongen met het syndroom van down die fantastisch platen draait, was vorig jaar pauzeact en is er dit jaar ook weer bij. Want ja, er wordt gesproken en ontmoet, maar er wordt ook gedanst en geborreld. En het mooiste? Als je bij ons op bezoek komt, ben jij automatisch ook een impactmaker, want je gaat ontdekken hoe lekker, leuk, grappig of fijn het is om een positief verschil te maken.”

Programma en uitgelicht

Met meer dan honderd exposanten biedt de Impact Fair voor elk wat wils. Een paar tips:

Ruimte-expert Philippe Schoonejans van Space Expo praat je bij over de nieuwste onderzoeken aan boord van het ruimtestation ISS die duurzamer leven op aarde in de versnelling brengen.

No Waste Army geeft een masterclass over voedselverspilling die smaakt naar meer.

Bezoek de Impact Parade waar inspirators vertellen hoe zij allemaal Impact Maken en ga naar het proeflokaal om te genieten van duurzame hapjes.

Workshop bijenkassen of spandoeken maken en zing samen met zangkoor De Koor de vetste protestliederen.

Bekijk het volledige programma op impactfairnederland.nl

Tickets

Een standaard ticket kost €15, maar kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Voor gezinnen is er familiekorting (bij 4 personen), een familieticket kost dan €12,50. Studenten en scholieren betalen slechts 5 euro voor entree.