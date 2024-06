Laatst geüpdatet op juni 14, 2024 by Redactie

Veel mensen aarzelen om met een fitnessprogramma te beginnen, omdat ze denken dat ze urenlang eindeloze cardio, extreme trainingen en hongerdiëten moeten doen! Een ongecompliceerde, duurzame fitnessagenda is echter alles wat nodig is om af te slanken, je geweldig te voelen en pijn te elimineren. Als je eenmaal de winnende principes begrijpt, is het alles wat je nodig hebt om er op je best uit te zien en je goed te voelen in en uit je kleren, ongelooflijke energie te hebben en met volle teugen van het leven te genieten. Geef prioriteit aan de volgende drie bewezen principes voor een fit en gezond lichaam, en wees getuige van de snelle transformatie van jouw leven.

Krachttraining

Hoe atletischer je wordt en hoe slanker de spiermassa die je toevoegt, hoe meer vet je verbrandt. Weerstandstraining verandert de lichaamssamenstelling en stimuleert je stofwisseling. Het helpt ook visceraal vet door de insulinegevoeligheid te verbeteren en de hoeveelheid vet die in de buik is opgeslagen te verminderen. Visceraal vet is het type vet dat de organen omringt en is gekoppeld aan verschillende gezondheidsproblemen, zoals hartaandoeningen en diabetes. Door de insulinegevoeligheid te verbeteren, kan krachttraining helpen om de hoeveelheid vet die in de buik is opgeslagen te verminderen en de algehele gezondheid te verbeteren. Het helpt ook stressniveaus te verminderen, wat bijdraagt aan de ophoping van visceraal vet.



Daarom is het verplicht om prioriteit te geven aan sterker worden met weerstandstraining.



Een van de belangrijkste misvattingen in krachttrainingsprogramma’s is dat veel herhalingen met een laag gewicht een slank lichaam opleveren. Dit type training valt echter in de categorie cardio en heeft niet de eigenschappen om de diep onderliggende spiervezels die spiermassa ontwikkelen te stimuleren. Evenzo vallen Pilates en yoga niet in de categorie spieropbouwende oefeningen.

Superfood

Superfoods zijn voedingsmiddelen die rijk zijn aan voedingsstoffen en een scala aan gezondheidsvoordelen bieden. Ze zijn een uitstekende manier om je algehele gezondheid en welzijn te verbeteren. Het opnemen van superfoods in je dieet kan helpen om je energieniveau te verhogen, je humeur te verbeteren en een gezond immuunsysteem te bevorderen. Superfoods kunnen ook helpen om het risico op chronische ziekten, zoals hartaandoeningen, diabetes en kanker, te verminderen.



Een grote verscheidenheid aan voedingsmiddelen kan als ‘superfood’ worden beschouwd. Enkele vaak genoemde superfoods zijn bessen, bladgroenten, vette vis en noten. Deze voedingsmiddelen worden vaak geprezen om hun hoge gehalte aan voedingsstoffen en antioxidanten, die verschillende gezondheidsvoordelen kunnen bieden.

Superfood omvat:

Bessen zijn een goede bron van vezels, vitamines en antioxidanten.

Bladgroenten zijn een uitstekende bron van vitamine A, C en K en mineralen zoals ijzer en calcium.

Vette vis is een rijke bron van omega-3-vetzuren die essentieel zijn voor het behoud van de gezondheid van het hart.

Paranoten zijn een goede bron van eiwitten.

Hoogwaardige eiwitten zijn nodig om een gezonde spier-skeletstructuur te behouden. Het consumeren van de juiste hoeveelheid magere, eiwitrijke producten bij elke maaltijd houdt je verzadigd gedurende langere perioden tussen de maaltijden door. Eiwit vereist ook meer energie (ook wel calorieën verbranden) voor het lichaam om te verwerken, te absorberen en te verteren.

Concentreer je op het eten van onbewerkt voedsel zonder toegevoegde suikers.

Koop waar mogelijk biologisch.

Slaap

Rust en herstel zijn cruciaal en hebben psychologische en fysiologische voordelen. Rust stelt ons lichaam in staat om fysiek te herstellen en te genezen van de slijtage van het dagelijks leven. Het stelt ons ook in staat om op te laden en ons mentaal voor te bereiden op de uitdagingen van de volgende dag. Voldoende rust krijgen kan ook helpen om ons humeur te verbeteren, ons energieniveau te verhogen en ons immuunsysteem te stimuleren.



Training put de lichaamsvoorraden (spierglycogeen) uit en dwingt spierweefsel af te breken. Recuperatietijd helpt de spieren zichzelf te herstellen.



Onvoldoende hersteltijd kan leiden tot blessures en ziektes. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat overtraining lichaamsvet, uitdroging, lager libido en depressie kan veroorzaken.

Hier zijn enkele tips om meer rust te krijgen

Een uurtje extra slaap per nacht kan een enorm verschil maken.

Een dutje doen biedt veel voordelen, vooral voor volwassenen, waaronder meer alertheid en productiviteit en minder stress. Het kan ook helpen om het geheugen en de cognitieve functie te verbeteren. Bovendien kunnen dutjes een broodnodige energieboost geven en helpen bij het reguleren van slaappatronen.

Neem regelmatig een pauze; als je je overweldigd of gestrest voelt, stap dan weg van wat die gevoelens veroorzaakt en haal een paar keer diep adem.



De resultaten gebeuren tijdens de hersteltijd. Dus hoe harder je traint, hoe meer rust je nodig hebt. Een primair excuus dat mensen niet trainen, is een gebrek aan tijd, wat de ultieme blinde vlek is. De waarheid is dat ze geen actieplan hebben dat efficiënt genoeg is. De meeste mensen doen hit-and-miss fitnessoefeningen. De realiteit is dat wanneer je een bewezen systeem volgt, je snel gezonder en sterker wordt, wat de productiviteit verhoogt en stress vermindert, waardoor je meer tijd hebt om te doen waar je van houdt.