Bewust genieten met de alcoholvrije Merlot en Chardonnay van Grand Sud

Start het nieuwe jaar fris en fruitig met de nieuwe alcoholvrije wijnen van Grand Sud! Met de introductie van een alcoholvrije Merlot en Chardonnay, biedt Grand Sud smaakvolle opties voor iedereen die bewust wil genieten zonder alcohol.

De alcoholvrije smaak van Zuid-Frankrijk

Grand Sud lanceert speciaal voor Dry January haar nieuwe alcoholvrije wijnen: een elegante Chardonnay en een volle Merlot. De alcoholvrije Chardonnay kenmerkt zich als een zalvende wijn met aanhoudende aroma’s en een geweldige balans tussen zoet- en frisheid. In de geur komen frisse, fruitige tonen van citrus naar voren, gecombineerd met delicate hints van witte bloemen, wat zorgt voor een evenwichtige en intense smaakervaring.



De alcoholvrije Merlot biedt een rijke en complexe ervaring. In de geur komen tonen van zwarte bes, kers en framboos naar voren. De smaak is vol en uitgebalanceerd, met subtiele nuances van rood fruit en een aangename afdronk. Deze wijn is een ideale begeleider van wit vlees, gevogelte, gegrild vlees, salades en diverse kazen. Met de wijnen van Grand Sud haal je de zon in huis en combineer je uitstekende kwaliteit met een vriendelijke prijs, waardoor je ook tijdens Dry January kunt genieten van gezelligheid, lekker eten én een heerlijk glas wijn.



Wist je trouwens dat zowel de alcoholvrije Chardonnay en Merlot van Grand Sud beide met een 7,5 zijn beoordeeld (De Grote Hamersma, 2024)?

De perfecte start van het jaar

Dry January is inmiddels niet meer weg te denken in Nederland, met een kwart van de Nederlanders die in januari een alcoholpauze inlast. En dat is niet zonder reden: Dry January biedt niet alleen een frisse start, maar zorgt onder andere ook voor een betere nachtrust en een fitter gevoel (GGD Utrecht, 2024). En wat is er nu beter dan dat nieuwe jaar starten met een gevoel van vernieuwing, terwijl je blijft genieten van de gezelligheid? Met de alcoholvrije Chardonnay en Merlot kun je volop genieten zonder concessies te doen aan smaak.

Wijn voor elk moment

De alcoholvrije wijnen van Grand Sud zijn niet alleen ideaal voor Dry January, maar perfect voor elk moment. Of je nu een gezellig diner organiseert, een borrel met vrienden en familie hebt, of gewoon een ontspannen avond thuis doorbrengt, de smaakvolle opties van Grand Sud brengen de zonnige sfeer van Zuid-Frankrijk in huis. Geniet van een goed gesprek, lekker eten en een glas dat past bij elke gelegenheid – een bewuste keuze voor ieder moment.

Proef het zelf

De alcoholvrije wijnen van Grand Sud zijn verkrijgbaar in 25CL en 1L formaat en zijn te koop bij Jumbo, Plus, Coop, Vomar, Hoogvliet, Dirk vd Broek, Boon, Makro en Van Tol retail. In de tweede en derde week van 2025 zal er een supermarktactivatie plaatsvinden in 12 Boon Supermarkten. Bezoekers kunnen hier de alcoholvrije wijnen ontdekken en genieten van een exclusieve wijntip van Boon. Een perfecte kans om kennis te maken met de zonnige, alcoholvrije, smaak van Zuid-Frankrijk!



De alcoholvrije Chardonnay en Merlot van Grand Sud zijn in Nederland verkrijgbaar in 25CL en 1L formaat, vanaf €2,49.