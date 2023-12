Bewuster wonen doe je zo

Laatst geüpdatet op december 6, 2023 by Redactie

De afgelopen jaren is er enorm veel aandacht besteed aan het creëren van een duurzaam leven. Hoewel dit vroeger wellicht wat minder belangrijk was en de kennis ook niet zo goed was als nu, is dit nu iets geworden waar we met z’n allen een steentje aan moeten bijdragen. De wereldbevolking staat nu op ongeveer 8 miljard mensen en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het is daarom dus enorm belangrijk dat we de duurzame kant op gaan om zo het milieu te beschermen. Een van de punten waar we het in deze tekst over gaan hebben is hoe jij op een bewuste manier kunt omgaan met de energie in je woning. Maak je bijvoorbeeld gebruik van hernieuwbare energie? Ben je al bewust bezig op dit gebied? Alles daarover bespreken we in deze tekst.

Hernieuwbare energie

Zoals je nu dus weet zijn experts de afgelopen jaren met alle aandacht bezig geweest om een manier te vinden waarop we nog duurzamer kunnen omgaan in het gebruik van energie. Dit is simpelweg een essentieel aspect om klimaatverandering tegen te gaan. Overschakelen op hernieuwbare energiebronnen blijkt hier een enorm goede oplossing in te bieden. Hierbij kun je denken aan zonne- en windenergie. Als je een rondje in je wijk doet zul je ook steeds meer woningen zien die gebruik maken van zonnepanelen. Zonnepanelen bieden namelijk erg veel voordelen op het financiële gebied maar ook op het duurzame plaatje. Als huiseigenaar kun je hierdoor je eigen elektriciteit opwekken wat kan zorgen voor rust en overzicht.



Je zult je nu wellicht wel afvragen, wat als de zon dan niet schijnt? Zit ik dan zonder stroom? Hier is zeker over nagedacht en ook een goede oplossing voor gevonden. Je kunt namelijk gebruik maken van een thuisbatterij. Dit is een elektrisch apparaat die energie kan opslaan vanuit hernieuwbare energiebronnen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Deze slimme apparaten zorgen ervoor dat opgewekte energie niet verloren gaat op het moment dat er te veel wordt geproduceerd. De thuisbatterij is dus een opslagplaats voor de opgewekte energie die gebruikt kan worden op momenten dat er minder zon schijnt en er dus minder energie wordt geproduceerd.

Uitstoot van broeikasgassen verminderen

Hernieuwbare energiebronnen in combinatie met een thuisbatterij is dus echt een goede manier om ten eerste omlaag te gaan in maandelijkse kosten, maar daarnaast ook bewust om te gaan met het milieu. Naast dit is het ook van belang dat we van het gas af gaan. Veel huizen maken gebruik van aardgas voor de verwarming, warm water en het koken. Echter is dit een fossiele brandstof die een steentje bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen wat erg slecht is voor ons milieu. Het is dus zeker een goede stap om apparaten op gas te vervangen voor elektrische apparaten. Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld warmtepompen en inductiekookplaten.