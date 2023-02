Beyoncé keert terug met Renaissance World Tour

Laatst geüpdatet op februari 1, 2023 by Redactie

Volgend op de enorm succesvolle release van BEYONCÉ’s zevende studioalbum, RENAISSANCE, heeft de wereldwijde superster vandaag de RENAISSANCE WORLD TOUR aangekondigd, haar eerste solotour in meer dan zes jaar. Onderdeel van deze tour is het concert op zaterdag 17 juni in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De reguliere kaartverkoop hiervoor start dinsdag 7 februari om 10.00 uur via Ticketmaster.

De 2023-tour, geproduceerd door Parkwood Entertainment en gepromoot door Live Nation, gaat op 10 mei 2023 van start in de Friends Arena in Stockholm, met shows door heel Europa in o.a. Cardiff, Edinburgh, Sunderland, Parijs, Londen, Marseille, Amsterdam, Warschau en meer. Vervolgens reist de tour verder door naar Noord-Amerika met o.a. stops in Toronto, Chicago, East Rutherford, Atlanta, Las Vegas, Los Angeles en Houston.



Daarnaast doet RENAISSANCE WORLD TOUR in mei en juni ook nog Europese steden als Brussel, Barcelona, Keulen, Frankfurt en Hamburg aan. Andere Noord-Amerikaanse steden, die onderdeel zijn van de tour, zijn Boston, Charlotte, Dallas, Detroit, Kansas City, Louisville, Miami, Minneapolis, Nashville, New Orleans, Philadelphia, Pittsburgh, San Francisco, St. Louis, Tampa, Vancouver en meer.



Net als bij haar voorgaande tours drukt Beyoncé ook buiten het podium haar stempel met BeyGOOD, het initiatief dat ze in 2013 oprichtte om mensen en bijbehorende programma’s over de hele wereld te ondersteunen. BeyGOOD zet haar nalatenschap van filantropie voort en bouwt de focus op economische gelijkheid uit, door organisaties te steunen die gemarginaliseerde en achtergestelde gemeenschappen ondersteunen, toegang tot beurzen te verlenen, mogelijkheden te bieden voor stages die kunnen leiden tot arbeidsbemiddeling en middelen te bieden om het ondernemerschap te ondersteunen.



Tijdens de tour ondersteunt BeyGOOD ondernemers in verschillende steden door Black Parade Route-lunches te organiseren, waarbij eigenaren van kleine bedrijven in het zonnetje worden gezet en subsidiemogelijkheden worden toegekend. Duizend kleine bedrijven worden gesteund met een toezegging van in totaal een miljoen dollar.



Daarnaast ondersteunt BeyGOOD studenten door het verlenen van studiebeurzen aan hogescholen en universiteiten die tijdens de tour worden uitgereikt in tien verschillende steden. Elke school krijgt honderdduizend dollar en selecteert hiervoor zelf studenten. De totale bijdrage van BeyGOOD voor studiebeurzen tijdens RENAISSANCE WORLD TOUR bedraagt een miljoen dollar.



Tiffany & Co is de officiële juwelier voor RENAISSANCE WORLD TOUR. Tiffany & Co. levert een positieve bijdrage in de maatschappij door zich bewust te gedragen, de natuurlijke omgeving te behouden, prioriteit te geven aan diversiteit en inclusie, en een positieve invloed uit te oefenen op de gemeenschappen waarin ze actief is.

RENAISSANCE WORLD TOUR DATA:

EUROPA

10 mei, 2023 – Stockholm, SE – Friends Arena

14 mei 2023 – Brussel, BE – King Baudouin Stadium

17 mei, 2023 – Cardiff, UK – Cardiff Principality Stadium

20 mei, 2023 – Edinburgh, UK – BT Murray Field Stadium

23 mei, 2023 – Sunderland, UK – Stadium of Light

26 mei, 2023 – Parijs, FR – Stade de France

29 mei, 2023 – Londen, UK – Tottenham Hotspur Stadium

30 mei, 2023 – Londen, UK – Tottenham Hotspur Stadium



8 juni, 2023 – Barcelona, ES – Olympic Stadium

11 juni, 2023 – Marseille, FR – Orange Velodrome

15 juni, 2023 – Keulen, DE – Rhein Energie Stadion

17 juni, 2023 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff Arena

21 juni, 2023 – Hamburg, DE – Volksparkstadion

24 juni, 2023 – Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park

27 juni, 2023 – Warschau, PL – PGE Narodowy

NOORD AMERIKA

8 juli, 2023 – Toronto, ON – Rogers Centre

12 juli, 2023 – Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field

15 juli, 2023 – Nashville, TN – Nissan Stadium

17 juli, 2023 – Louisville, KY – L&N Federal Credit Union Stadium

20 juli, 2023 – Minneapolis, MN – Huntington Bank Stadium

22 juli, 2023 – Chicago, IL – Soldier Field Stadium

26 juli, 2023 – Detroit, MI – Ford Field

29 juli, 2023 – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium



1 augustus, 2023 – Boston, MA – Gillette Stadium

3 augustus, 2023 – Pittsburgh, PA – Acrisure Stadium

5 augustus, 2023 – Washington, DC – FEDEX Field

9 augustus, 2023 – Charlotte, SC – Bank of America Stadium

11 augustus, 2023 – Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium

16 augustus, 2023 – Tampa, FL – Raymond James Stadium

18 augustus, 2023 – Miami, FL – Hard Rock Stadium

21 augustus, 2023 – St. Louis, MO – Dome at America’s Center

24 augustus, 2023 – Phoenix, AZ – State Farm Stadium

26 augustus, 2023 – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

30 augustus, 2023 – San Francisco, CA – Levi’s Stadium



2 september, 2023 – Inglewood, CA – SoFi Stadium

11 september, 2023 – Vancouver, BC – BC Place

13 september, 2023 – Seattle, WA – Lumen Field

18 september, 2023 – Kansas City, MO – Arrowhead Stadium

21 september, 2023 – Dallas, TX – AT&T Stadium

23 september, 2023 – Houston, TX – NRG Stadium

27 september, 2023 – New Orleans, LA – Caesars Superdome

BEYONCÉ – RENAISSANCE WORLD TOUR

Zaterdag 17 juni 2023 | Johan Cruijff ArenA Amsterdam



Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €61,60,- (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start dinsdag 7 februari om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm). Exclusief voor BeyHive-leden begint de kaartverkoop al op 6 februari.