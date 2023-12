Big Brother viert 25-jarig bestaan met gloednieuw seizoen

Laatst geüpdatet op december 20, 2023 by Redactie

25 jaar na het eerste legendarische seizoen in 1999 keert Big Brother op 15 januari terug bij RTL 5. In dit gloednieuwe seizoen: een verse groep bewoners, een nieuw huis en nieuwe regels. Het programma wordt opnieuw gepresenteerd door Geraldine Kemper en Tatyana Beloy, daarnaast staan de bewoners natuurlijk 24/7 onder de supervisie en alziende blik van Big Brother. De kijker volgt de deelnemers van dit ultieme realityprogramma van heel dichtbij en hebben ook dit seizoen weer invloed op het verloop in het huis. Big Brother is vanaf maandag 15 januari zes dagen per week te zien bij RTL 5.

In 25 jaar is er veel veranderd, ook bij Big Brother. De basis van deze ijzersterke succesformule, destijds geïntroduceerd in Nederland, is echter nog altijd hetzelfde: We volgen een groep, voor elkaar, wildvreemde mensen die 24/7 door camera’s worden gevolgd tijdens hun altijd onzekere verblijf in het Big Brother-huis. De bewoners worden bij dit sociale experiment op de proef gesteld met spellen en uitdagingen, waarop ook de kijker thuis invloed heeft. Naast de reguliere uitzendingen op maandag t/m vrijdag en de live uitzendingen op zaterdag bij RTL 5 zijn de bewoners ook deze keer weer 24/7 te volgen via de livestreams bij Videoland. Net als vorig seizoen bestaat de groep deelnemers uit zowel Nederlanders als Vlamingen.



De start van Big Brother is op maandag 15 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 5. Hierna de reguliere uitzendingen doordeweeks om 20.30 uur en de liveshows op zaterdag om 20.00 uur bij RTL 5. Daarnaast zijn de bewoners 24/7 te volgen via de livestreams bij Videoland. Het programma wordt geproduceerd door EndemolShine.



Fotocredit: RTL/EndemolShine