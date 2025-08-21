Bij De Jonge Adel: Van De Jacht Tot Het Bal – Nieuwe generatie, eeuwenoude families

Laatst geüpdatet op augustus 21, 2025 by Redactie

Adellijk zijn in de 21e eeuw? Dat klinkt als iets uit een sprookje of geschiedenisboek. Toch is het voor een kleine groep Nederlanders de dagelijkse realiteit. Ze dragen een titel. Ze kennen de tradities. Ze bewegen zich in een wereld vol etiquette en gewoontes. Maar hoe past dat in het leven van nu? In het nieuwe programma Bij De Jonge Adel: Van De Jacht Tot Het Bal worden jonge mensen gevolgd die hun plek vinden tussen eeuwenoude gebruiken en het leven van nu. Te zien vanaf donderdag 4 september om 20.30 uur bij RTL 5.

Adel anno nu

Nederland telt nog steeds zo’n 10.000 adellijke personen. Van baronnen tot jonkvrouwen. Hun titels zijn wettelijk beschermd, maar zonder privileges. Wat blijft, is noblesse oblige: adel verplicht. Klinkt chique, maar wat betekent dat eigenlijk anno 2025? Voor sommigen is het een reden om zich in te zetten voor goede doelen of erfgoed. Voor anderen gewoon een onderdeel van wie ze zijn.



‘Bij De Jonge Adel: Van De Jacht Tot Het Bal’ geeft een kijkje in het leven van jonge mensen met een titel. Wat doen ze in hun vrije tijd? Gaan ze nog steeds op slipjacht? En wat is de dresscode op een polopicknick? En kiezen ze voor een traditionele carrière of juist voor een totaal andere weg? Van galajurk op een bal tot met sneakers op straat. In eeuwenoude landhuizen vol historie of in moderne appartementen midden in de stad. Van jagen in de natuur tot dansen op een techno feestje. Maak kennis met de hoofdpersonen die hun wereld openstellen voor de camera.

De heer Clemens van Steijn, lid oud Lissens geslacht (36)

Clemens heeft een flinke dosis humor. Zijn vader is Nederlands (een oud geslacht uit Lisse, voorheen bewoners van de Keukenhof), zijn moeder is Filipijnse. In de weekenden reist hij heel Europa af, van diners met royalty tot aan de vele bals. Hij is zelf de organisator van het Tulpenbal: een prestigieus en exclusief feest met de bijbehorende etiquette.

Jonkvrouw Clementine Elise Hubertine Marie Toussaint van Nispen tot Sevenaer (30)

Jonkvrouw Clementine is een echte powervrouw die weet wat ze wil. Ze runt haar eigen huidkliniek en daarnaast gaat ze trouwen. Haar verloofde Maikel is echter niet van adel, waardoor haar adellijke lijn bij haar eindigt. Hoe dichterbij de bruiloft komt, des te meer haar perfectionistische kant naar buiten komt…

Baron Eduard Juan Patrick Goder de Vos van Steenwijk (32)

Baron Eduard de Vos van Steenwijk scoort hoog op de adellijke ladder (“zes volle kwartieren familiegeschiedenis!”), maar Eddy doet zelf juist niets liever dan zich afzetten tegen zijn afkomst. Al brengt zijn rebelse levensstijl hem nogal vaak in de problemen, en staat hij dan weer op de stoep in Brussel bij de chique woning van zijn vader.

Jonkheer Thomas Arend Stoop (39)

Jonkheer Thomas woont in een gegoede buurt van Boekarest en runt een medisch innovatie bedrijf. Thomas is opgegroeid in Amsterdam, heeft in Utrecht rechten gestudeerd en is daar lid geweest van het corps. Hij is jonkheer. Hij is avontuurlijk ingesteld, is dol op de natuur in Roemenië en mag graag vertoeven op het landgoed van een bevriende graaf. Thomas voelt zich zeer thuis in de wereld van de adel, waar hij onvoorwaardelijk geaccepteerd wordt.

Laurent Philippe Eric Vergne Reepmaker, heer van Strevelshoek (38)

Laurent, heer van Strevelshoek werkt hard om zijn eigen kledingmerk internationaal op de kaart te zetten. Daarnaast is hij druk bezig om zijn familie-erfgoed te herstellen, waardoor zijn Amsterdamse appartement vol oude schilderijen hangt (tot ergernis van zijn man Tobias). Het stel zoekt een draagmoeder om hun dringende kinderwens werkelijkheid te laten worden. Het voortzetten van Laurents familielijn speelt daarbij zeker ook een rol.

Baron Vincent Ludwig Rudolf Carl Arnes von Preuschen von und zu Liebenstein (24) & Vincent Mathias Horst Maximilian Ritter Clanner von Engelshofen (26)

”The Vincents” zijn twee Duitse vrienden, die regelmatig in de Nederlandse adellijke scene te vinden zijn. Baron Vincent von Preuschen von und zu Liebenstein staat onder contract bij een Nederlands modellenbureau, hij staat bekend als feestbeest, en nodigt de Nederlandse jonge adel regelmatig uit voor een technofeestje in de bunker van zijn familiekasteel Burg Lahneck. Ridder Vincent Clanner von Engelshofen is van hoge Duitse adel, maar tegelijkertijd echt een jetsetter.



Bij De Jonge Adel: Van De Jacht Tot Het Bal’ is geproduceerd door Concept Street en is vanaf donderdag 4 september wekelijks te zien bij RTL 5 en vooruit te kijken bij Videoland.



Naamsvermelding: Rob van der Voort